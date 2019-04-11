На сцене «Ленинград Центра» снова показывают один из блокбастеров пространтсва – «Фавориты луны»

Шоу, смиксованное из хореографии, цирковых трюков, спецэффектов, костюмов от Pirosmani и Ianis Chamalidi, в котором принимали участие Софи Эллис Бекстер и Кармен Электра, покажут в «Ленинград Центре» в апреле, мае и июне.

Основа всей работы художественного постановщика шоу-пространства «Ленинград Центр» Феликса Михайлова – синтез зрелищности, иммерсивности и стиля кабаре. Примером такого подхода, который рождает в ткани постановок цирковые номера и битбокс, балет и контемп, элементы мюзикла и оперу, служит шоу «Фавориты луны». С помощью хореографии, вокала, акробатики, фольклора, мультимедийного формата, костюмов и декораций команда проекта создает эмоциональную волну в стиле Лас-Вегаса, вдохновляющую город.

В основе сюжета шоу лежит история влюбленных, разлученных между небом и землей, а вся постановка — это путь героев друг к другу, который они преодолевают в ходе непохожих друг на друга сцен, наполненных то агрессивной современной хореографией, то лиричной акробатикой, то итальянским бельканто.

В шоу есть один образный персонаж — Луна. Именно эту партию в разное время исполняли Софи Эллис Бекстер и Кармен Электра, в обычные же показы роль обозначается условно: через видеоряд на экранах или в кинетической люстре. Привычный для «Ленинград Центра» синтез жанров здесь еще и сдобрен культурными кодами. Так, в одном из номеров полуобнаженные танцоры походят на античную скульптуру, в другом — задействованы ожившие рисунки графика Обри Бердсли, а некоторые элементы отсылают к фильму «Андалузский пес» Луиса Бунюэля и Сальвадора Дали.