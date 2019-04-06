Петербурженка создала Telegram-бот, который находит дешевые (!) билеты в Мариинку

Я очень люблю оперу и балет, но не очень — отдавать большие деньги за билеты. Ежедневный просмотр сайта театра с тыканьем в каждую кнопку ужасно утомлял, а внезапно появлявшиеся билеты по 170 рублей на супер-составы бередили душу. Чтобы автоматизировать это дело появился скриптик, который бежит по афише и собирает информацию о самых дешевых билетах на выбранный месяц. Запросы из серии «выдай список всех опер в марте на старой и новой сцене до 1000 рублей». Подруга обронила «а ты не Telegram-бота делаешь?». Такого в плане не было, но почему бы и нет. Бот родился, хоть и крутился на домашнем ноутбуке.

В первоначальной постановке у всей истории была одна задача — формировать отфильтрованный по цене список спектаклей, чтобы экономить время на ручном просмотре каждого спектакля афиши в отдельности. Единственный театр, чья афиша интересовала, был и остается Мариинский. Личный опыт быстро показал, что бюджетная «галерка» открывается в случайные дни на случайные спектакли, а раскупается достаточно быстро (если состав стоящий). Чтобы ничего не упустить, и нужен автоматический сборщик. Информация вводится через консоль в числовом формате, можно выбрать несколько цифр. Такая вариативность продиктована различием в ценовой политике на оперу и балет (опера дешевле) и желанием смотреть их списки отдельно. В итоге получается 4 вопроса и 4 фильтра на данные — месяц, порог по цене, тип, место проведения.