Ученик Бутусова поставит «Мертвые души» с Анной Ковальчук и Никитой Волковым

В спектакле задействованы все звезды театра – Никита Волков , Анна Ковальчук , Виталий Куликов, Ольга Муравицкая, Александр Новиков, Сергей Перегудов, Лаура Пицхелаури , Федор Пшеничный, Римма Саркисян, Олег Федоров, Наталья Шамина.

В Театре им. Ленсовета 25 и 26 апреля – премьера спектакля «Мертвые души». Вольную интерпретацию поэмы Николая Гоголя поставил ученик экс-худрука театра Юрия Бутусова Роман Кочержевский. Проект от идеи до реализации он готовил почти два года.

По словам режиссера, он хотел деконструировать стандартные школьные представления о Гоголе и Чичикове. Герои «Мертвых душ» будут, как в сериале «Настоящий детектив», выстраивать диалоги с собой и своими воспоминаниями.

Напомним, ранее «Собака.ru» сообщала, что Кирилл Серебренников, Андрей Могучий и Юрий Бутусов номинированы на «Золотую маску»-2019.