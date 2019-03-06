Ученик Бутусова поставит «Мертвые души» с Анной Ковальчук и Никитой Волковым
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Роман Кочержевский, фото: Михаил Павловский
В Театре им. Ленсовета 25 и 26 апреля – премьера спектакля «Мертвые души». Вольную интерпретацию поэмы Николая Гоголя поставил ученик экс-худрука театра Юрия Бутусова Роман Кочержевский. Проект от идеи до реализации он готовил почти два года.
В спектакле задействованы все звезды театра – Никита Волков, Анна Ковальчук, Виталий Куликов, Ольга Муравицкая, Александр Новиков, Сергей Перегудов, Лаура Пицхелаури, Федор Пшеничный, Римма Саркисян, Олег Федоров, Наталья Шамина.
По словам режиссера, он хотел деконструировать стандартные школьные представления о Гоголе и Чичикове. Герои «Мертвых душ» будут, как в сериале «Настоящий детектив», выстраивать диалоги с собой и своими воспоминаниями.
Напомним, ранее «Собака.ru» сообщала, что Кирилл Серебренников, Андрей Могучий и Юрий Бутусов номинированы на «Золотую маску»-2019.
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