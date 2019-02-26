В Петербурге завершилось строительство нового учебного театра танца Бориса Эйфмана

На Введенской улице, 3 в Петербурге завершилось строительство здания нового учебного театра танца Бориса Эйфмана. Его площадь — 3 645 кв. метров, обучаться в нем могут сразу 440 танцоров, а помещение театра рассчитано на 450 зрителей.

В здании нового учебного театра студенты смогут проводить репетиции, а также устраивать собственные выступления. Пресс-служба Смольного сообщает, что необходимое для этого оборудование уже есть — внутри театра расставлены парты, стулья, установлены классные доски. Эскиз главного атрибута театра — театрального занавеса — выполнен известным театральным художником-постановщиком Зиновием Марголиным.

Смольный выделил под театр танца бывшее здание школы на Введенской улице, 3. Работы по проектированию объекта осуществляло архитектурное бюро «Студия 44».

Напомним, о том, что в городе появится детский театр балета на базе Академии танца Бориса Эйфмана, стало известно в начале прошлого года. «Сначала у нас была идея просто построить школьный театр при академии, как это действует почти в каждой балетной школе. В итоге мы пришли к тому, чтобы построить на базе школьного театра публичный городской детский театр танца», — рассказал тогда балетмейстер.