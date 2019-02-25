Петербург стал одним из лучших театральных городов России

Аналитики агенства ТурСтат составили рейтинг самых популярных театральных городов России. Список составлялся на основе востребованности и посещаемости театров у туристов и горожан. Петербург — в тройке лидеров. Рейтинг именно такой тематики составлен не просто так — 2019 год объявлен Годом театра в России.

Рейтинг представлен по результатам анализа посещаемости театров. Самым театральным городом страны стала Москва. Самые лучшие и популярные театры столицы — это Большой театр, МХАТ имени А.П. Чехова, Театр Ленком, «Современник», Академический театр имени Е. Вахтангова, Московский цирк Никулина на Цветном бульваре и другие.

Серебро рейтинга взял Петербург — петербуржцы и гости Северной столицы предпочитают ходить в Мариинский театр, Александринский театр, Михайловский театр, Малый драматический театр, Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова (БДТ), Театр Ленсовета, Молодежный театр на Фонтанке, Театр Музкомедии, Балтийский дом, Санкт-Петербургский цирк на Фонтанке и другие.

Замыкает тройку лидеров Екатеринбург с Екатеринбургским театром оперы и балета, Свердловским театром музыкальной комедии, Свердловской филармонией и другими местами, в которых можно культурно провести время.

На четвертом и пятом месте в списке лучших театральных городов России — Казань и Новосибирск. В них посещать предпочитают Татарский академический государственный театр оперы и балета им. М. Джалиля и Новосибирский государственный академический театр оперы и балета.

Аналитики также сделали прогноз на текущий год. По их подсчетам, в 2019 году посещаемость театров России вырастет на 7% до 43 млн зрителей по сравнению с 40 млн в 2018 году.