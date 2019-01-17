В Петербурге пройдет спектакль «Последний масон» — зрителям будут наливать вино в секретной квартире

С 18 января в Петербурге начнут показывать спектакль-перфоманс «Последний масон». Авторы проекта — группа «ОПГ Добрых Дел» («Винный шкаф», «Скотный двор»), блогер Максим Косьмин и продюсер Данил Вачегин.

Локация спектакля — секретная квартира на Петроградской стороне с воссозданным интерьером 1917 года, в которой жил депутат Василий Шульгин. На одном спектакле могут присутствовать не более 12 человек. Посетителям будут наливать вино, продолжительно перфоманса — 90 минут.

Литературная основа постановки — произведения Булгакова и Достоевского, а также Библия. Ближайшие спектакли пройдут 18, 19 и 20 января. Приобрести билеты можно здесь.