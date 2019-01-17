В Петербурге пройдет спектакль «Последний масон» — зрителям будут наливать вино в секретной квартире
С 18 января в Петербурге начнут показывать спектакль-перфоманс «Последний масон». Авторы проекта — группа «ОПГ Добрых Дел» («Винный шкаф», «Скотный двор»), блогер Максим Косьмин и продюсер Данил Вачегин.
Локация спектакля — секретная квартира на Петроградской стороне с воссозданным интерьером 1917 года, в которой жил депутат Василий Шульгин. На одном спектакле могут присутствовать не более 12 человек. Посетителям будут наливать вино, продолжительно перфоманса — 90 минут.
Литературная основа постановки — произведения Булгакова и Достоевского, а также Библия. Ближайшие спектакли пройдут 18, 19 и 20 января. Приобрести билеты можно здесь.
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В секретной квартире на Петроградской стороне, ОПГ Добрых Дел запускает новый проект «Последний масон». ⠀ Вы любите ходить в театр? Возможно вам нравятся спектакли, которые там показывают? Но вы испытываете некоторое затруднение: театр - это форма досуга, но почему-то в рамках этой формы нельзя выпивать. Нашему театру нужны новые формы, чтобы повернуться лицом к зрителю. ⠀ Итак, вы все хотите выпивать в театре, мы это знаем. Не врите ни нам, ни себе! И поэтому мы сделали спектакль, где можно и нужно пить. Как правило, в театре много зрителей, которых актеры презрительно называют публикой. У нас вы станете одним из, а публикой пусть будут воображаемые черепашки. На спектакле в нашем театре всего 12 зрителей и 5 актеров. Вас мало, вина много. Делайте выводы. Только в данных обстоятельствах, только здесь и сейчас вы можете стать вместе с нами частью единого нетрезвого целого. На этом спектакле мы примем всех в нашу ложу, поставив вас на лыжню поиска истины. ⠀ «Последний масон». Все, что вы хотели знать о теориях заговора, масонах, революции и поэтике Серебряного Века, но боялись спросить. Выпьете – спросите! ⠀ Мы пройдем с вами вместе этим путем с бокалом в руках и томиком великих цитат из не менее великой русской литературы. Билеты по активной ссылке в профиле. #masonbar #опгдобрыхдел
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