В октябре Мариинский театр устроит серию бесплатных концертов

Для петербуржцев снова запустят проект Мариинского театра «Открытая среда».

Кажду. среду в фойе Стравинского на Новой сцене театра артисты и молодые инструменталисты Мариинки будут играть общедоступные концерты.

Так, 10 октября прозвучат романсы и инструментальные сочинения, 17 октября произведения Баха, Моцарта и Бетховена, 24 октября - музыка Рупшлаукиса, Кеттинга, Энеску и Томази, а также джазовые обработки классических сочинений.

Вход на все концерты свободный. начало в 14:00. Контрамарки для посещения выдают при входе, вместимость зала составляет 170 мест.