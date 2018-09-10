Андрей Могучий предложил Кириллу Серебренникову поставить спектакль в БДТ

Художественный руководитель БДТ и победитель премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Андрей Могучий предложил режиссеру Кириллу Серебренникову поставить спектакль в Петербурге. Об этом сообщает журнал «Театр». В новом сезоне БДТ отмечает 100-летний юбилей. О своем решении, как передает издание, Могучий сообщил на сборе труппы.

В конце августа вышел документальный фильм о работе театрального проекта «Платформа», из-за которого Кирила Серебренникова обвиняют в хищении бюджетных средств. Его авторами стали журналисты Катерина Гордеева и Роман Супер. Участие в проекте принял Семен Серебренников - отец режиссера, а также художественный руководитель «Табакерки» Владимир Машков, актриса Алла Демидова, генеральный директор премии «Золотая маска» Мария Ревякина, актеры Никита Кукушкин и Риналь Мухаметов.

Кирилл Серебренников находится под домашним арестом. 7 сентября Мосгорсуд перенес рассмотрение вопроса о продлении срока его нахождения под стражей из-за отсутствия адвокатов. Серебренников проходит обвиняемым по делу о хищениях в театральной группе «Седьмая студия». Он создал группу в 2012 году на базе собственного актерско-режиссерского курса в Школе-студии МХАТ.

19 мая 2017 года московское управление Следственного комитета завело уголовное дело о хищении 133 млн рублей бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа». 23 мая 2017 года в театре «Гоголь-центр» и дома у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли обыски. В дальнейшем следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, под домашний арест — Серебренникова, гендиректора студии Юрия Итина и директора РАМТ Софью Апфельбаум. Бывшая генпродюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск. Вину признала только Масляева.