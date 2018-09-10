От физика в опере до игры в монополию: что смотреть на фестивале «Александринский»?
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Гастроли «Электротеатра Станиславский» и весь петербургский авангард — фестиваль «Александринский» с 14 по 30 сентября покажет городу, как изменился театр и его язык. Что точно нельзя пропустить, объясняет куратор программы Алексей Платунов.
Новой сцене исполняется пять лет, и мы решили сфокусировать события XII фестиваля «Александринский» на ее площадках, показав наши технические и творческие возможности. В этом году все события фестиваля, как и идеология Новой сцены, — экспериментальные и отвечают на вопрос, идут ли театру новые формы. Театр ли это вообще? И как его тогда воспринимать? А может, как говорит Аркадина в чеховской «Чайке», «тут новых форм нет, а просто дурной характер»?
Фестиваль откроется собственной премьерой на Основной сцене, которая как раз работает на идею симбиоза академических традиций и эксперимента. Главный режиссер Александринки Николай Рощин выпускает нетривиальную версию «Сирано де Бержерака» (14, 15 и 16 сентября). Он убрал из пьесы Ростана историзм, перевел стихотворный текст в прозу, а сюжетные коллизии зарифмовал с актуальными событиями. Заглавная роль — у постоянного соавтора Рощина Ивана Волкова, который также написал музыку к спектаклю.
Впервые на гастроли в Петербург приедет сенсационный изобретатель новых форм — «Электротеатр Станиславский» под руководством Бориса Юхананова с оперой «Галилео» (22 и 23 сентября). Ее единственный персонаж — ученый Галилей в исполнении реального физика и математика Григория Амосова. Он то излагает монолог почти бесстрастно, то перекрикивает оркестр и скрипачку-виртуоза Елену Ревич, то зачитывает рэп. Все это под музыку лучших современных неоакадемистов. Еще один проект «Электротеатра» — невероятно красочный оперный сериал «Сверлийцы» в пяти частях. Показать его вживую, к сожалению, весьма сложно технологически, но будет видеоверсия и возможность поговорить с ее создателями — каждый сеанс сопровождается встречей с кем-то из них.
Также в программе — копродукция бельгийской компании Ontroerend Goed и импресарио Федора Елютина «£¥€$ (Ложь)». Это интерактивная игра в монополию, в которой средствами театра говорят о смысле мировой экономики. В прошлом году спектакль получил первый приз на престижном Edinburgh Festival Fringe.
В кафе Новой сцены зрители сами будут разыгрывать перформанс «Этикет», получая задания в наушниках. Это так называемый аутотеатр — без привлечения артистов. По тому же билету можно увидеть еще и проект «Когда мы встретимся снова» — лаконичный перформативный опыт в VR-очках (с 22 сентября). Псковский драматический театр покажет достаточно радикальное прочтение повести Андрея Платонова «Река Потудань» в постановке молодого режиссера Сергея Чехова. А Новая сцена представит собственную премьеру — спектакль ученика Римаса Туминаса Хуго Эриксена «Демагог» по пьесе Кирилла Фокина (26 и 27 сентября).
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Театр ТРУ
Новая сцена всегда была пространством для независимых театров, поэтому закроется фестиваль 30 сентября марафоном петербургского авангарда. Переизобретающий драмформы театр ТРУ Александра Артемова покажет свой хит «Молодость жива» и обновленную версию «Российская А. Азбука». Литературоцентричный театр post представит две интерпретации текста Павла Пряжко — «Я свободен» Дмитрия Волкострелова и «Я свободен. Частично» Всеволода Лисовского. А новаторы перформативно-визуального театра Максим Исаев и Павел Семченко из АХЕ специально восстановят постановку «Планетарная фуга». Пять лет назад именно ее показывали на открытии Новой сцены.
Фото: архивы пресс-служб
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