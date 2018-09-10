От физика в опере до игры в монополию: что смотреть на фестивале «Александринский»?

Впервые на гастроли в Петербург приедет сенсационный изобретатель новых форм — «Электротеатр Станиславский» под руководством Бориса Юхананова с оперой «Галилео» (22 и 23 сентября). Ее единственный персонаж — ученый Галилей в исполнении реального физика и математика Григория Амосова. Он то излагает монолог почти бесстрастно, то перекрикивает оркестр и скрипачку-виртуоза Елену Ревич, то зачитывает рэп. Все это под музыку лучших современных неоакадемистов. Еще один проект «Электротеатра» — невероятно красочный оперный сериал «Сверлийцы» в пяти частях. Показать его вживую, к сожалению, весьма сложно технологически, но будет видеоверсия и возможность поговорить с ее создателями — каждый сеанс сопровождается встречей с кем-то из них.

Также в программе — копродукция бельгийской компании Ontroerend Goed и импресарио Федора Елютина «£¥€$ (Ложь)». Это интерактивная игра в монополию, в которой средствами театра говорят о смысле мировой экономики. В прошлом году спектакль получил первый приз на престижном Edinburgh Festival Fringe.