Гид: Лучшие театральные спектакли до конца сезона

«Демагог», режиссер Хуго Эрикссен

Когда: 26, 27 сентября, 21, 23 октября

Где: Новая сцена Александринского театра, Черный зал

Хуго Эрикссен, ученик Римаса Туминаса, уже успел поработать ассистентом и у своего мастера, и у Юрия Бутусова, а также выпустить три самостоятельные постановки в столице: в пространстве дизайн-завода FLACON, на Симоновской сцене Вахтанговского театра и в «Практике». В Петербурге он дебютирует «Демагогом».

При словосочетании «Пелопонесская война» мало у кого хоть что-то всколыхнется в памяти – за это можно поблагодарить школьную программу по истории. А жаль! Эта война по своему значению и последствиям превзошла многие ей предшествовавшие. Драматург Кирилл Фокин (сын художественного руководителя Александринки Валерия Фокина) и режиссер Эрикссен справедливо решили, что сюжет из античной истории – именно что про сегодня. Особенно, когда речь заходит о борьбе демократической и олигархической группировок, а некоторые герои вслух задаются вопросом что же в этом мире первично: идеология или деньги и не смешались ли два понятия.

В спектакле заняты корифеи Александринского театра Семен Сытник, Сергей Паршин, Виктор Семеновский, Виталий Коваленко, а также Андрей Калинин, Сергей Еликов, Валерий Степанов и другие.