Актер Дмитрий Лысенков уходит из Александринского театра

Актер и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Дмитрий Лысенков покидает Александринский театр. Об этом он сообщил в своем Facebook.

«27 марта 2018 года (дата аудиенции была назначена не мною) я поставил руководство Александринского театра в известность о том, что по окончании действия контракта я не планирую его продлевать. То есть с 1 сентября 2018 года я перестаю быть штатным артистом Александринки и перехожу на поразовые. Театр принял решение пока оставить за мной три названия «Преступление и наказание», «Оптимистическая трагедия» и «Крум». Таким образом «Баня» 26 июня и «Маскарад» 27 июня станут последними спектаклями с моим участием. Ну, а «Ревизор» 28 июня станет последним для всех его участников в связи с закрытием спектакля», - сообщил он.

Вместе с другими номинантами «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» - Анной Блиновой и Тихоном Жизневским, Лысенков играл на сцене театра в постановке Виктора Рыжакова «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал» по полузабытой пьесе Всеволода Вишневского. Актер также известен по роли «литературного негра» в ситкоме «Бедные люди», где его работодателя сыграла Ольга Бузова. Недавно он снялся в клипе группы Billy's Band на песню «Давай простим друг друга». Посмотреть видео можно здесь.