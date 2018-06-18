Артист Мариинского театра поставит спектакль-дискотеку с советскими хитами 80-х

20 июня «Театр post» покажет спектакль «Диджей Павел» по тексту белорусского драматурга Павла Пряжко.

Над премьерой работает один из ведущих молодых российских хореографов и артистов Мариинского театра Максим Петров. Основу сюжета постановки составили популярные песни советской эстрады 1980-х годов, среди которых бессменные хиты Софии Ротару и Аллы Пугачевой. Особым образом смонтированные друг с другом, они складываются в законченное повествование, объединенное сквозным внутренним и не проговариваемым сюжетом. Павел Пряжко и «Театр post» посвящают свой новый спектакль художественному руководителю «Театра.doc» Михаилу Угарову, который скончался 2 апреля.

«Это не «Дискотека 80-х», не ностальгия по тому времени. Сегодня мы воспринимаем советскую эстраду в лучшем случае с иронией, как стеб — но песни, отобранные Павлом Пряжко и образующие законченный текст, кажутся абсолютно искренними: если в них и есть какая-то легкая ирония, то она заложена самими исполнителями. И не так уж важно, в какое именно высказывание складывается эта выборка — у всех нас воображение работает по-своему, а значит, для каждого она будет значить что-то свое. Куда важнее то, что все эти песни — классные, они цепляют, от них трудно оторваться, их хочется исполнять», - рассказал актер спектакля Иван Николаев.