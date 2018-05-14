Константин Богомолов работает в БДТ — ставит сталинский мюзикл «Слава» в стилистике «Ла-Ла Лэнд»

В пьесе «Слава» есть один неявный мотив — мотив большой интеллигентной московской семьи. Такой же мотив всплывает у вас в спектаклях «Лир» в «Приюте комедианта» и «Год, когда я не родился» в МХТ. Вы сами вышли из этого мира и, кажется, с ним постоянно полемизируете.

Я и раб, и фанат этого мира. Семья — это же очень интересная структура, поле столкновения обязанностей и чувств. То, от чего невозможно освободиться. А для человека всегда драма, когда он не может освободиться от чего-то. В пьесе Гусева у семьи совсем другая функция — это нечто такое дэль-артовское — зона комических ситуаций. Возможно, это в принципе связано с ослаблением института семьи после Гражданской войны.

Когда вы бросили аспирантуру филологического факультета МГУ и поступили в ГИТИС на курс Андрея Гончарова, это было актом бунта против семьи или все же уже более осознанное выстраивание себя?

Нет, это не было бунтарством. Я уже ко второму курсу устал от университета и понял, что больше особых знаний там не получу. В кино я не хотел идти, именно для того, чтобы избежать семейственности. Поэтому пошел на удачу в ГИТИС и с первого раза поступил. Это была просто попытка сменить род деятельности, сделать ее менее «кабинетной» и замкнутой. Никакой влюбленности в театр, мечты о нем у меня никогда не было.