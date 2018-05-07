Что смотреть на фестивале «Звезды белых ночей»-2018?

Главная идея Де Розы: неудачливый донжуан Фальстаф — остряк, но не шут, не комический недотепа, которого проучили уважаемые дамы, а циничный умник, любящий жизнь, и раз ему нужны деньги, почему бы не заставить раскошелиться богатеньких знакомых и их мужей? В качестве образца Де Роза советует смотреть знаменитый фильм Орсона Уэллса «Полуночные колокола», где в роли хвастуна Фальстафа снялся сам американский режиссер (за эту работу он стал лучшим актером в Каннах и получил Гран-при фестиваля). В картине Уэллса подробно и красочно показана таверна, где прожигает жизнь Фальстаф, — притягательное для отпрысков из благородных семей «дно общества» с проститутками и ворами. Для Де Розы актуален вопрос, как далеко на сцене академического оперного театра можно зайти в изображении этих «низов»: можно ли, например, щипать девушек из миманса за грудь и шлепать их по попам?

Готовит «Фальстафа» итальянская команда. Художник-постановщик Симоне Маннино оформлял спектакли в палермском театре Массимо. Алессандро Лаи, художник по костюмам, уже знаком петербургской публике по «Бокканегре». Он склонен к «историческим» костюмам, к длинным юбкам, шлейфам и плащам из роскошных тканей.

Репетируют оперу шесть (!) составов, в том числе ведущие солисты труппы: Роман Бурденко, Владислав Сулимский (вероятно, они будут петь Фальстафа на премьерных спектаклях), Татьяна Сержан, Лариса Дядькова, Дмитрий Воропаев, Екатерина Сергеева, Гелена Гаскарова, Мигран Агаджанян, Виктор Коротич, Ольга Пудова, Андрей Попов, Александр Михайлов и другие. На «Фальстафа» у театра большие планы — он уже включен в абонементы следующего сезона.