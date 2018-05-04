Петербургский спектакль LoDka — проект артистов театра «Семьянюки», отправится на один из самых крупных в мире смотров независимых театров — Авиньонский театральный фестиваль, который пройдет с 6 по 24 июля.

Постановку заслуженного артиста России Сергея Бызгу в жанре театральной клоунады можно посмотреть на сцене театра «Лицедеи» 15,16 мая, а также 1,2,3 июня.

Сюжет спектакля строится вокруг маленького театра, где действующими лицами являются персонажи постоянно переписываемой пьесы. Герои словно сидят в одной лодке посреди огромного океана, а невозможность покинуть судно постепенно сводит их с ума.

В 2005 году спектакль артисты «Семьянюков» (на тот момент в составе театра «Лицедеи») покорил фестиваль — их выступление стало настоящей «русской сенсацией». После триумфа во Франции шоу выдержало более 1900 представлений в 28 странах мира.