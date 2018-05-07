Ваша творческая биография и на театральных подмостках, и в кино — это история почти мгновенного карьерного взлетa, пережить который молодому артисту подчас очень и очень непросто.

Особых трудностей тут не было — и я ужасно благодарна за это Льву Абрамовичу Додину. Как только у меня или у моих однокурсников возникала иллюзия того, что мы уже что-то можем, он сразу же нас одергивал, мягко сбивал спесь — так, знаете, как взрослые кошки дают своим котятам подзатыльники за шалости. Я и сегодня по-прежнему живу с этим ощущением: мне вроде бы тридцать два года и какой-то отрезок творческого пути уже пройден, но все равно кажется, что я очень многого не могу и не умею, а на еще большее не имею права. Вот подходят к тебе после спектакля со словами «Елизавета Михайловна, вы…» — и ты невольно отшатываешься: что, какая еще Елизавета Михайловна? Где-то внутри сидит стойкое чувство, что я до сих пор нахожусь на пути проб и ошибок. И для артиста это, вероятно, самое верное отношение к жизни и к профессии — в противном случае теряется способность к самопознанию.