Лучшие роли Олега Табакова в кино, театре и жизни
Сегодня, 12 марта, не стало Олега Павловича Табакова. В этом году ему исполнилось бы 83. Мы вспомнили творческий путь знаменитого актера, режиссера, худрука и директора ведущих столичных театров.
Олег Павлович Табаков окончил Школу-студию МXАТ в 1957 году. Через много лет он возглавит знаменитый столичный театр, выбросив из названия отдающее нафталином определение «академический», а с ним все казенное и неживое.
Первую заметную роль в театре 23-летний Олег сыграл на предпоследнем курсе – студента Мишу в постановке «Вечно живых» Виктора Розова. На 1956-й пришелся и его кинодебют – заглавная роль в картине Михаила Швейцера «Саша вступает в жизнь».
Дальше было множество работ в адаптациях классики – Николай Ростов в «Войне и мире» Сергея Бондарчука, Илья Ильич Обломов в знаменитой экранизации романа Гончарова Никитой Михалковым. А также характерные роли второго плана в «Семнадцати мгновениях весны», «Двенадцати стульях», «Д'Артаньяне и трех мушкетерах», «Москве слезам не верит» и «Человеке с бульвара Капуцинов».
Одной из последних его киноработ стал фильм «Вечное возвращение» Киры Муратовой – картина, после которой режиссер решила уйти из кинкматографа. Среди его ролей в театре были: Олег Савин из «В поискаx радости», Xлестаков из «Ревизора», Сальери в «Амадее». Последними спектаклями, в которых можно было увидеть Табакова – «Последняя жертва» (Прибытков), «Юбилей ювелира» (Морис Ходжер), «Дракон» (Бургомистр).
Несколько поколений советских и российских детей отлично знают голос Олега Павловича – он озвучивал и кота Матроскина из мультфильма «Простоквашино», и Барбоса из «Бобик в гостях у Барбоса».
Свой первый спектакль — «Женитьбу» Николая Гоголя — он поставил в 1968 году в студии при Театре «Современник». Не многие знают, что Олег Табаков стал одним из основателей этого московского театра, а с 1971 по 1976 годы – его директором.
После он выпустил два курса в ГИТИСе, ставшиx основой его собственного театра, который никто не звал иначе, как по его фамилии – «Табакеркой» (хотя официально название звучит как «Московский театр под руководством О. Табакова»)
В 1983 году по приглашению Олега Ефремова Табаков перешл во МХАТ. В 1986-2000 годах был ректором Школы-студии МXАТ. С 2000-го он возглавлял знаменитый столичный театр, сделав его самым успешным в стране: чуть ли не каждая постановка становилась настоящим блокбастером.
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