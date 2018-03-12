Лучшие роли Олега Табакова в кино, театре и жизни

Олег Павлович Табаков окончил Школу-студию МXАТ в 1957 году. Через много лет он возглавит знаменитый столичный театр, выбросив из названия отдающее нафталином определение «академический», а с ним все казенное и неживое.

Первую заметную роль в театре 23-летний Олег сыграл на предпоследнем курсе – студента Мишу в постановке «Вечно живых» Виктора Розова. На 1956-й пришелся и его кинодебют – заглавная роль в картине Михаила Швейцера «Саша вступает в жизнь».