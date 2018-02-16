Александра Куликова: «Меня не отталкивало связанное с физиологией, болью, страданием»

Вы не сразу пошли на актерский факультет, сначала поступили в Первый медицинский. Почему?

Меня сориентировала мама. Хотя врачей в семье не было. Папа был биологом, что в некотором роде смежная область. Вот, пожалуй, и все. Но я всегда любила то, что связано с медициной. В раннем детстве были такие немецкие чемоданчики с набором для игры в доктора. И я без конца всех лечила, обследовала, осматривала. А затем мама взращивала это желание. В школе на занятиях в рамках УПК (учебно-производственный комбинат – прим. ред.) работала санитаркой в больнице и получила диплом младшей медсестры. То есть училась делать разные процедуры, а заодно наблюдала жизнь нашей медицины в конце 1980-х. Обстановка тогда была, мягко говоря, не самая приятная. Но я воспринимала обстоятельства как данность, меня не отталкивало связанное с физиологией, болью, страданием. Хотелось идти и помогать.

Какую специальность вы для себя выбрали?

Мама, конечно, хотела, чтоб я стала стоматологом. А меня интересовала пластическая хирургия. Притом, что тогда эта область не пользовалось такой популярностью, как сейчас. Опытные доктора объясняли, что этим должен заниматься здоровый, крепкий дядька. Но я была уверена, что нет. Возникла еще и романтическая подоплека: в то время я посмотрела грузинский черно-белый фильм «Сделайте меня красивой» о корифее советской пластической медицины Вахтанге Хурцидзе и сильно впечатлилась. Так что, да, было желание делать людей красивыми и таким образом, может быть, даже менять их судьбу.