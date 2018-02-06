Семь лет назад вы стали главным режиссером Театра имени Ленсовета, и вот теперь новые полномочия. Что изменится с этим назначением — и для театра, и для вас?

Тут все довольно просто: кардинально повысилась степень моей личной ответственности за театр, за его художественную политику и за актеров, которые в нем работают. С момента смерти Игоря Петровича Владимирова (выдающийся режиссер, возглавлявший Театр имени Ленсовета с 1960 по 1999 год. — Прим.ред.) прошло почти двадцать лет — и эти годы были для театра очень разными, его лицо стало общим. Мне хочется, чтобы из места для отдыха он превратился в пространство зрительской работы, куда люди приходили бы мыслить, спорить, сопереживать.

Не это ли свойство вашей режиссуры — настойчивое желание вывести зрителя из «зоны комфорта» — заставляет консервативную публику говорить о радикализме ваших постановок на сцене Театра имени Ленсовета?

Я-то убежден в том, что развиваю в своих спектаклях традиции, закладывавшиеся в свое время Владимировым. Его лучшие работы отличала острота мысли и формы, но одновременно и демократичность — недаром в 1990-е годы Игорь Петрович даже пере­именовал театр в Открытый. Потом историческое название вернулось, но дух его режиссуры, его человеческих качеств продолжает жить в этих стенах — и я ощущаю какую-то прямую связь, преемственность с прошлым нашей труппы, с ее золотым веком.