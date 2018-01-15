СК завершил расследование дела Кирилла Серебренникова

Следственный комитет отчитался о завершении расследования дела «Седьмой студии», подозреваемым по которому проходит режиссер Кирилл Серебренников. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как сообщила изданию адвокат Ирина Поверинова, в итоговых материалах следствия сумма ущерба по уголовному делу выросла с 68 до 133 миллионов рублей. «В остальном фабула дела осталось такой же, как и была», — заявила она.

Напомним, 4 декабря по решению Мосгорсуда Серебренникова оставили под домашним арестом, который закончится 19 января. Художественный руководитель «Гоголь-центра» изначально был помещен под домашний арест 23 августа по обвинению в организации хищения 68 млн рублей, выделенных на реализацию культурного проекта «Платформа» в 2011-2014 годах. Ему запрещено пользоваться Интернетом и телефоном, общаться с кем-либо кроме родителей и адвоката.