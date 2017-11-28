Фоторепортаж: как на Васильевском острове Ленина «хоронили»

В Петербурге 28 ноября в пространстве «Порт Севкабель» прошел художественный перфоманс лауреата премии «Золотая маска» Михаила Патласова «НеПохороненный», в рамках которого устроили «похороны» Владимира Ильича Ленина.

Перфоманс стал частью первого социокультурного трипа «unTouchable Art/искусство неПрикосновенно», который пройдет 6-7 декабря. Его программа будет включать выступления артистов, акции, медиа-инсталляции, театральные постановки, читки пьес, а также ночи электронной музыки и видео-арта.