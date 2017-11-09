Александр Калягин назвал арест Серебренникова и Апфельбаум «дискредитацией культурной сферы»

Глава Союза театральных деятелей (СТД) Александр Калягин назвал домашние аресты режиссера Кирилла Серебренникова и директора РАМТа Софьи Апфельбаум попыткой дискредитировать культурную сферу, сообщает ТАСС.

«Это все способ давления на одних из наиболее активных членов общества, это попытка противопоставить деятелей культуры другим общественным сегментам, дискредитировать их, принизить их влияние в публичном пространстве», — заявил артист.

Он добавил, что театральному сообществу необходимо выработать консолидированную позицию по «Делу «Седьмой студии» и найти способы заявить о ней обществу.

Напомним, директор РАМТ Софья Апфельбаум была задержана 26 октября в связи с делом о хищениях «Седьмой студии». Басманный суд Москвы постановил поместить Апфельбаум, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере, под домашний арест.

Серебренников был помещен под домашний арест 23 августа по обвинению в организации хищения 68 млн рублей, выделенных на реализацию культурного проекта «Платформа» в 2011-2014 годах. Ему запрещено пользоваться Интернетом и телефоном, общаться с кем-либо кроме родителей и адвоката. Посещение театра оставлено на усмотрение следователя. Защита режиссера 28 августа обжаловала его арест. 4 сентября Мосгорсуд начал рассматривать апелляцию защиты.