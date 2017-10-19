Просто песня: 10 фактов о Театре музкомедии
Театр музыкальной комедии в последние годы стал лучшим в стране сразу в двух жанрах: здесь с аншлагами идут и классические оперетты, и современные мюзиклы. Феноменальный успех у публики всех возрастов дополняется признанием коллег и критиков — труппа собрала целый урожай «Золотых масок». Рассказываем о ведущих актерах театра и его истории.
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Кирилл Гордеев
Баритон обзавелся армией поклонниц, сыграв Герберта в мюзикле «Бал вампиров» и Джекилла / Хайда, двух контрастных по характеру героев, в одноименном мюзикле «Джекилл & Хайд», а сейчас репетирует роль графа Монте-Кристо.
Плащ Dries Van Noten, пальто Stella McCartney (все — ДЛТ)
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Карина Чепурнова
Сопрано исполняет ведущие партии в спектаклях «Баядера», «Сильва», «Веселая вдова». За свою коронную партию — Анжель Дидье в «Графе Люксембург» — она получила премию «Золотой софит».
Серьги Marni, полушубок Dries Van Noten (все — ДЛТ)
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Музыкальные комедии на Итальянской, 13, показывают уже больше ста лет: в 1910-е годы в этом здании располагался «Палас-театр», в 1920-е — театр комической оперы и неовенской оперетты и театральное кабаре «Хромой Джо», в 1930-е — «Мюзик-Холл». Театр музкомедии поселился здесь в 1938 году.
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2
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Театр занимает особняк с дворцовыми интерьерами. Зданием владели потомки богатейшего купца Ивана Лазарева (Ованеса Лазаряна), главы армянской общины Петербурга, а затем великий князь Николай Николаевич (Младший), подаривший его актрисе Александринского театра Марии Потоцкой. По заказу внука Николая I архитектор Александр Хренов отделал гостиные, а ныне фойе театра, в стилях от Луи XIII до Луи XVI.
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Именно в Театре музкомедии появились первые отечественные мюзиклы. Родоначальником жанра в СССР стал режиссер-новатор Владимир Воробьев, руководивший труппой с 1972 по 1988 год. На базе обычного музыкального театра он создал своего рода лабораторию мюзикла, объединив все лучшее, что было в оперетте, опере и драме, в новую вокально-танцевальную эстетику «фантастического реализма». В спектаклях режиссера использовалась музыка от классики до бардовской песни и рока.
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Очередь за билетами в блокадном Ленинграде
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Музкомедия — единственный театр, работавший все дни ленинградской блокады. В первый военный театральный сезон было выпущено 6 премьер, а всего за 900 блокадных дней — 15 новых и возобновленных спектаклей, которые посмотрели 1 300 000 зрителей. Постановки шли с аншлагами, за билетами вставали в очередь с раннего утра или покупали их с рук за дневную порцию хлеба. Артисты выступали на фронте, на заводах и в госпиталях и дали более 1000 шефских концертов. В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января и в День Победы 9 мая театр проводит тематические общедоступные концерты.
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«Белый. Петербург»
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В 2015 году в Театре музкомедии выпустили мистерию «Белый. Петербург». Премьера возродила традицию репертуарных постановок оригинальных отечественных мюзиклов. Режиссер Геннадий Тростянецкий, композитор Георгий Фиртич и либреттист Константин Рубинский сумели адаптировать прозу и эстетику Серебряного века, густо сконцентрированные в романе «Петербург» Андрея Белого, в причудливую форму фантасмагории и трагической буффонады. Спектакль сразу стал объектом исследования для историков музыкального театра.
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Альберт Панков
На счету народного артиста более сорока героических и возрастных образов на сцене: от классических оперетт Кальмана и Легара до музыкальных комедий Дунаевского и Баневича. Он — непревзойденный Микса в «Сильве».
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Зоя Виноградова
Народная артистка России сыграла более ста ролей в амплуа от субретки и инженю до героинь и комических старух, вела «Голубой огонек» на Ленинградском телевидении, снялась у Алексея Германа в картине «Двадцать дней без войны». Трудно забыть ее Каролину, хозяйку отеля в оперетте «Мистер Икс».
Головной убор Anna Mikhailova (ДЛТ), тренч MSGM (Au Pont Rouge)
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У Театра музкомедии, по сути, сразу две труппы — артистов оперетты и приглашенных артистов мюзиклов. За последние десять сезонов они завоевали 15 высших театральных премий Санкт-Петербурга «Золотой софит», 11 российских национальных премий «Золотая маска» и 3 премии Правительства Санкт-Петербурга.
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«Бал вампиров»
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Мюзикл «Бал вампиров» шел в Театре музкомедии с аншлагами четыре сезона. Премьера состоялась в 2011 году: тогда гендиректор театра Юрий Шварцкопф выступил в качестве продюсера и заключил договор с корпорацией VBW на право показа в Петербурге. Самая дорогая в истории театра постановка стоимостью 1,5 миллиона евро окупилась в кратчайшие сроки и стала настоящим зрительским хитом: в 2011–2015 годах было сыграно 280 спектаклей для 220 тысяч зрителей. А в прошлом сезоне по просьбам фанатов проект был возвращен в репертуар.
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Гала-концерт Театра музкомедии
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У Театра музкомедии появился собственный фестиваль под открытым небом «Оперетта-парк». Летом прошлого года в музее-заповеднике «Гатчина» труппа с таким успехом показала музыкальную фантазию «Холопка» по мотивам оперетты Николая Стрельникова, что решено было ежегодно проводить в Гатчине фестиваль-опенэйр. В июне этого года на Серебряном лугу у стен Гатчинского дворца артисты и оркестр Театра музкомедии исполнили музыкальные фантазии на темы оперетт «Свадьба в Малиновке» Бориса Александрова и «Мистер Икс» Имре Кальмана. В программе были задействованы артисты цирка, танцовщики, каскадеры и наездники Центра казачьей джигитовки, а также животные — кролики, козы и куры, живущие на Дворцовой ферме. Завершал фестиваль гала-концерт с участием солистов труппы, артистов хора и балета и приглашенных звезд венгерской и польской оперетты.
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Оперетта «Свадьба в Малиновке»
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Ближайшие премьеры — оперетта «Свадьба в Малиновке» и мюзикл «Граф Монте-Кристо». Знаменитая советская оперетта, впервые показанная в Театре музкомедии в 1938 году, после выхода одноименного фильма в конце 1960-х обрела колоссальную популярность. «Граф Монте-Кристо» по мотивам романа Александра Дюма станет российской премьерой мюзикла Фрэнка Уайлдхорна, обладателя премии «Грэмми» — он дописал музыкальные номера специально для Театра музкомедии. Поставит спектакль Миклош Габор Кереньи (KERO), художественный руководитель Будапештского театра оперетты и мюзикла.
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Наталия Диевская и Кирилл Гордеев в мюзикле «Джекилл & Хайд»
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Более десяти лет театр сотрудничает с Будапештским театром оперетты — лучшим в этом жанре в мире. За годы партнерства в Музкомедии было выпущено 11 спектаклей, среди которых «Веселая вдова»(2006) и «Страна улыбок» (2016) Франца Легара, «Баядера» (2007) и «Графиня Марица» (2008) Имре Кальмана, «Джекилл & Хайд» Фрэнка Уайлдхорна (2014), «Баронесса Лили» Енё Хуски и «Парижская жизнь» Жака Оффенбаха (2009). Театры провели череду обменных гастролей.
Текст: Мария Кингисепп
Фото: Наталья Скворцова, архивы пресс-служб
Стиль: Cake Monster
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