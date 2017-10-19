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Музкомедия — единственный театр, работавший все дни ленинградской блокады. В первый военный театральный сезон было выпущено 6 премьер, а всего за 900 блокадных дней — 15 новых и возобновленных спектаклей, которые посмотрели 1 300 000 зрителей. Постановки шли с аншлагами, за билетами вставали в очередь с раннего утра или покупали их с рук за дневную порцию хлеба. Артисты выступали на фронте, на заводах и в госпиталях и дали более 1000 шефских концертов. В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января и в День Победы 9 мая театр проводит тематические общедоступные концерты.