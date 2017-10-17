Знакомьтесь, Галя Солодовникова – художник спектаклей Серебренникова и Диденко

Затем Галя жила в Петрозаводске, мечтала стать художником или модельером, рисовала, а параллельно находила в сундуках у бабушек старые вещи, которые перешивала, наряжаясь и придумывая экстравагантные образы. Мечты казались нереализуемыми — обе эти профессии Солодовникова считала невероятным даром и ответственностью. Но после школы решилась поступать в Московский государственный текстильный университет имени Косыгина на специальность «художественное проектирование костюма», прошла огромный конкурс и еще в годы учебы придумала бренд одежды Aloe. Тогда же начинающий дизайнер увидела спектакль режиссера Живиле Монтвилайте и поняла, что театр по современной пьесе с нестандартными решениями может быть ей тоже интересен, — вместе они выпустили в 2002 году в Центре имени Мейерхольда постановку «Паразиты» по пьесе Мариуса фон Майенбурга.

Окончив вуз в 2003 году, Галя была уверена, что дальше должна поехать учиться за границу. Солодовникова подала заявку в Британский совет на обучение в Центральном колледже искусства и дизайна святого Мартина, выдержала множество интервью и получила стипендию. Увидев ее работы, преподаватели Сент-Мартинс сами решили, что студентке из России больше подходит театральная специализация, — и спустя два года она получила диплом магистра сценографии. Время учебы в Лондоне Галя вспоминает как мощную школу жизни и серьезную культурную инъекцию. Свой дипломный спектакль Traces, смешавший жанры физического театра, работу с объектами и современный танец, она показала в лондонском театре Cochrane. Тогда же стала арт-директором Future Cinema — иммерсивного проекта, соединяющего кино, театр и современное искусство.

Волокита с оформлением рабочей визы подтолкнула Солодовникову десять лет назад вернуться в Москву — и нам был нужен этот камбэк. Галя начала преподавать в Британской высшей школе дизайна и рассылала по театрам резюме, активно предлагая себя в качестве художника-сценографа, как это принято на Западе. Но она была вне индустрии, не понимала, как все устроено, и никого не знала: «Со своим британским образованием, опытом участия в крупных фестивалях, уже интересным на тот момент портфолио, я не интересовала никого и сидела без работы».

Солодовникова позвонила давнему знакомому режиссеру Филиппу Григорьяну и в результате в 2009 году оказалась участницей культурной революции в Перми: их совместный спектакль «Чукчи» на сцене театра «Сцена-Молот», странный и необычный, пользовался большим успехом у публики, а постановка «Агата возвращается домой», выпущенная в коллаборации с театром «Практика», идет в нем до сих пор. Это был первый не только для Гали, но и для всего российского театра опыт использования 3D-проекций и мэппинга — так за ней закрепилась репутация сценографа, умеющего минимальными средствами добиться максимального эффекта. С тех пор они поставили в соавторстве с Григорьяном «Дядюшкин сон» в пермском «Театре-Театре», «Поле» по пьесе Павла Пряжко в «Школе современной пьесы», оперу Пуленка «Человеческий голос» в Пермском театре оперы и балета, симфонически-сценическую композицию «Полнолуние» для фестиваля «Территория».