«Знаю, как Вам тяжело сейчас»: Олег Басилашвили поддержал Серебренникова в письме

Актер Олег Басилашвили написал письмо Кириллу Серебренникову, в котором арест режиссера назвал «фантасмагорией» и отметил пользу «новых ощущений». Текст и фото записки опубликовала на Facebook дочь актера Ксения. Олег Басилашвили уверен, что «вся эта фантасмагория разрешится благополучно и лопнет как мыльный пузырь».

«Жаль очень, конечно, потерянного времени. Одно утешительно, все-таки и новый опыт, и новые ощущения не пропадут даром и отзовутся в новых работах. Главное — хранить спокойствие и уверенность», — подчеркнул в своем послании Басилашвили. «Знаю, как Вам тяжело сейчас. Если моя записка сможет как-то поддержать Вас — я буду рад», — написал он.

Дочь Басилашвили пояснила, актер не планировал публиковать текст записки и хотел ее передать в качестве личной поддержки. «Поскольку через решетку сделать это довольно сложно, мы договорились разместить текст здесь, на моей страничке», — пояснила она.

Серебренников был помещен под домашний арест 23 августа по обвинению в организации хищения 68 млн рублей, выделенных на реализацию культурного проекта «Платформа» в 2011-2014 годах. Ему запрещено пользоваться Интернетом и телефоном, общаться с кем-либо кроме родителей и адвоката. Посещение театра оставлено на усмотрение следователя. Защита режиссера 28 августа обжаловала его арест. 4 сентября Мосгорсуд начал рассматривать апелляцию защиты.

В защиту режиссера выступили оскароносная актриса Кейт Бланшетт, дирижер Теодор Курентзис, актер Ларс Айдингер, пианист Игорь Левит, обладательница Нобелевской премии по литературе Эльфрида Елинек, немецкая актриса Нина Хосс, режиссер Фолькер Шлендорф и другие.

Ранее cкрипач и дирижер Гидон Кремер выступил с заявлением в связи с арестом режиссера Кирилла Серебренникова, режиссер и драматург Иван Вырыпаев опубликовал открытое письмо. В поддержку художественного руководителя «Гоголь-центра» также высказались кинокритик Антон Долин, режиссер Анна Меликян, сценарист Ольга Погодина-Кузмина, бывший министр финансов Алексей Кудрин и многие другие. В суде за Серебренникова поручились актеры Данила Козловский, Валерий Гаркалин, Константин Хабенский, Чулпан Хаматова, директор «Первого канала» Константин Эрнст и другие деятели искусства и шоу-бизнеса.

По материалам «ДП»