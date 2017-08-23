Речь Кирилла Серебренникова в суде: «Я честный и невиновный человек»

Режиссеру Кириллу Серебренникову 22 августа предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размерезадержав в Петербурге, где он снимал фильм «Лето» про Виктора Цоя, и доставили в центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) в Москве. Худрука «Гоголь-центра» обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных на реализацию проекта «Платформа». Сейчас в Басманном суде проходит заседание, на котором режиссеру изберут меру пресечения по делу о мошенничестве — Кирилл Серебренников выступил с речью, которую мы публикуем целиком.

Я бы хотел чтобы меня отпустили, потому что я не виноват. Те обвинения, которые мне предъявлены, кажутся абсурдными и невозможными. Я честно много лет работаю в России в Москве, я делаю спектакли, я снимаю фильмы. В данный момент я нахожусь в стадии производства, мне надо снимать фильм, мне надо выпускать спектакль в „Гоголь- центре“. Мне нет смысла никуда убегать, и воздействовать на кого-либо, потому что с момента обысков два месяца я не пытался куда-то скрыться и всегда по любому звонку следователя являлся на допрос. Как только был звонок, я всегда приезжал, где бы я ни находился. Никакого препятствия следствию с моей стороны не было. Я со следствием активно сотрудничал и говорил правду, которую я знаю.

Она заключается в том, что проект „Платформа“, конечно, был, деньги, выделенные на него государством, полностью на него потрачены. Я им очень горжусь, все люди, которые работали в проекте, работали самоотверженно и честно. И никаких случаев злоупотребления и злонамеренного использования средств мне не известно. Я художественный руководитель этого проекта, моя работа была сделать так, чтобы проект произошел как яркое и мощное произведение современного искусства, яркий и видный момент в России и за рубежом. Это так и случилось, этому есть огромное количество доказательств. Поэтому моя работа художественного руководителя, отвечающего за содержание этого проекта... Мне кажется, что это абсолютно несправедливо.

«Я думал, что мы для страны, для родины делаем яркий и мощный проект»

Я думал что мы для страны, для родины делаем такой яркий и мощный проект, который сделали, который во всем мире известен, это будет очень важно для всех. Проект на самом деле был платформой и стартовой площадкой для огромного количества молодых художников. Огромное количество зрителей этого проекта могут подтвердить, что мы сделали очень яркое и классное мероприятие. Я отвечал за художественную часть, и она была на высочайшем уровне. Я не знаю со своей стороны сотрудников, которые вели экономическую часть, я ни в чем их никогда не обвинял и не подозревал ни в чем мне неизвестных случаев злоупотреблений. Мы сдали этот проект, отчитались в министерстве культуры, за что получили благодарность.

Никогда не думал, что окажусь здесь, за решеткой. Поэтому я прошу меня отпустить, потому что я никуда не буду убегать, убегать мне некуда, скрыться я никуда не могу. Буду по всем известным адресам являться к следователям на дачу показаний, на допрос, в любом момент, когда это будет мне сказано. Мне стало известно, что приложили мои зарубежные интервью о том, что у меня забрали зарубежный паспорт, и я хочу его вернуть. Это действительно было так, у меня его забрали во время майского обыска, как мне сказали, незаконно. Мы подавали ходатайство, чтобы его вернуть, я собирался уехать для выполнения контрактных обязательств в Штутгарт, где я должен делать оперу. Только для этого мне нужен был паспорт.

Я еще раз повторю, что скрываться от следователя никогда не входило в мой план. Я прошу не применять ко мне меру домашнего ареста как необоснованно жестокую, она не позволяет мне работать и доделывать те вещи, которые я должен доделывать. Я говорю о съемках фильма „Лето“, с которых меня забрали сюда из Санкт-Петербурга в ночь и доделать спектакль „Маленькие трагедии“, который уже объявлен в программе „Гоголь-центра“, билеты проданы. Уважаемый суд, ваша честь, я говорю, что я не собираюсь бегать от следствия, я невиновный человек, я честный человек, это подтверждают все ходатайства (вероятно, Серебренников имел в виду поручительства. — прим. Дождь), которые вы получили, и все годы моей работы в сфере искусства в России и за рубежом».

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также