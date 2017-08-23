Режиссеру Кириллу Серебренникову 22 августа предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, задержав в Петербурге, где он снимал фильм «Лето» про Виктора Цоя, и доставили в центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) в Москве. Худрука «Гоголь-центра» обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных на реализацию проекта «Платформа». Сейчас в Басманном суде проходит заседание, на котором режиссеру изберут меру пресечения по делу о мошенничестве — Кирилл Серебренников выступил с речью, которую мы публикуем целиком.
Речь Кирилла Серебренникова в суде: «Я честный и невиновный человек»
Я бы хотел чтобы меня отпустили, потому что я не виноват. Те обвинения, которые мне предъявлены, кажутся абсурдными и невозможными. Я честно много лет работаю в России в Москве, я делаю спектакли, я снимаю фильмы. В данный момент я нахожусь в стадии производства, мне надо снимать фильм, мне надо выпускать спектакль в „Гоголь- центре“. Мне нет смысла никуда убегать, и воздействовать на кого-либо, потому что с момента обысков два месяца я не пытался куда-то скрыться и всегда по любому звонку следователя являлся на допрос. Как только был звонок, я всегда приезжал, где бы я ни находился. Никакого препятствия следствию с моей стороны не было. Я со следствием активно сотрудничал и говорил правду, которую я знаю.
Она заключается в том, что проект „Платформа“, конечно, был, деньги, выделенные на него государством, полностью на него потрачены. Я им очень горжусь, все люди, которые работали в проекте, работали самоотверженно и честно. И никаких случаев злоупотребления и злонамеренного использования средств мне не известно. Я художественный руководитель этого проекта, моя работа была сделать так, чтобы проект произошел как яркое и мощное произведение современного искусства, яркий и видный момент в России и за рубежом. Это так и случилось, этому есть огромное количество доказательств. Поэтому моя работа художественного руководителя, отвечающего за содержание этого проекта... Мне кажется, что это абсолютно несправедливо.
Я думал что мы для страны, для родины делаем такой яркий и мощный проект, который сделали, который во всем мире известен, это будет очень важно для всех. Проект на самом деле был платформой и стартовой площадкой для огромного количества молодых художников. Огромное количество зрителей этого проекта могут подтвердить, что мы сделали очень яркое и классное мероприятие. Я отвечал за художественную часть, и она была на высочайшем уровне. Я не знаю со своей стороны сотрудников, которые вели экономическую часть, я ни в чем их никогда не обвинял и не подозревал ни в чем мне неизвестных случаев злоупотреблений. Мы сдали этот проект, отчитались в министерстве культуры, за что получили благодарность.
Никогда не думал, что окажусь здесь, за решеткой. Поэтому я прошу меня отпустить, потому что я никуда не буду убегать, убегать мне некуда, скрыться я никуда не могу. Буду по всем известным адресам являться к следователям на дачу показаний, на допрос, в любом момент, когда это будет мне сказано. Мне стало известно, что приложили мои зарубежные интервью о том, что у меня забрали зарубежный паспорт, и я хочу его вернуть. Это действительно было так, у меня его забрали во время майского обыска, как мне сказали, незаконно. Мы подавали ходатайство, чтобы его вернуть, я собирался уехать для выполнения контрактных обязательств в Штутгарт, где я должен делать оперу. Только для этого мне нужен был паспорт.
Я еще раз повторю, что скрываться от следователя никогда не входило в мой план. Я прошу не применять ко мне меру домашнего ареста как необоснованно жестокую, она не позволяет мне работать и доделывать те вещи, которые я должен доделывать. Я говорю о съемках фильма „Лето“, с которых меня забрали сюда из Санкт-Петербурга в ночь и доделать спектакль „Маленькие трагедии“, который уже объявлен в программе „Гоголь-центра“, билеты проданы. Уважаемый суд, ваша честь, я говорю, что я не собираюсь бегать от следствия, я невиновный человек, я честный человек, это подтверждают все ходатайства (вероятно, Серебренников имел в виду поручительства. — прим. Дождь), которые вы получили, и все годы моей работы в сфере искусства в России и за рубежом».
UPD
Судья Басманного суда Москвы отправил под домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова. Такая мера пресечения будет длиться до 19 октября.
Источник расшифровки: «Дождь»
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