Додин, Могучий, Бутусов и другие деятели искусства вступились за директора «Гоголь-центра»

В поддержку бывшего директора «Гоголь-центра» и генпродюсера компании  Алексея Малобродского уже выступили руководители Центра имени Мейерхольда, Театра.doc, Театра имени Евгения Вахтангова, а также режиссеры Андрей Звягинцев и Андрей Прошкин и другие.

В свою очередь, художественный руководитель БДТ Андрей Могучий записал небольшое видеообращение и выложил его у себя на странице в Facebook. 

«Мне кажется, в последнее время жизнь театрального сообщества взорвалась, с моей точки зрения, необъяснимыми и абсурдными событиями: театр будоражат далеко не художественные страсти, спровоцированные некомпетентностью и неадекватностью далеких от творческого мира людей. Создается ощущение, что сегодня ни один человек не защищен от нападок и унижение со стороны особого рода бюрократии, которая ни в малейшей степени не подготовлена к выполнению своих задач, и которую общество снабдило такими полномочиями и властью, до какой отдельные ее представители абсолютно не доросли» — заявил Могучий, добавив, что происходящее вокруг Малобродского и Серебренникова выглядит как «демонстрация грубой силы бюрократической машины».  

Напомним, Малобродский был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных компании «Седьмая студия» на развитие культуры в РФ. Своей вины он не признал. 

Помимо деятелей искусства, к акции поддержку бывшего директора «Гоголь-центра» присоединились театры из 15 городов России.  

 

 

Ранее с открытым письмом в защиту Малобродского выступил театральный режиссер Лев Додин — в своем обращении он предложил , всем главным режиссерам, художникам и актерам российских театров «как можно скорее собрать 2 300 000 рублей, в нецелевом расходовании которых подозревается Малобродский, и предложить деньги суду в качестве залога». 

Главный режиссер  Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета Юрия Бутусов назвал методы, с помощью которых ведется следствие (без доказательства их вины) «варварскими и нецивилизованными». 

 

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