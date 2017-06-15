За девятнадцать лет существования фестиваля мы привыкли удивлять. Поэтому наши хедлайнеры — труппа «Ультима вез», которая входит в тройку ведущих в Бельгии. Национальный танец в этой стране не направлен на экспорт, хотя как хореографы работают и художник Ян Фабр, и всемирно известная танцовщица Анна Тереза Де Кеерсмакер. Мы решили это исправить и привезти спектакль Вима Вандекейбуса — ученика Яна Фабра — псевдодокументальную саркастическую постановку «Мокьюментари о современном спасителе». Он работает в эстетике не просто красивого танца, а жесткого и смыслового европейского театра.