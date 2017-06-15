Гид по фестивалю современного танца Open Look-2017

Представление от ученика Яна Фабра, мужской балет и трогательный спектакль об отношениях отцов и детей – директор Open Look Вадим Каспаров называет лучшие постановки фестиваля современного танца, которые нельзя пропускать.

  • Бельгиец Вим Вандекейбус учился у Яна Фабра

  • «Мокьюментари о современном спасителе»

За девятнадцать лет существования фестиваля мы привыкли удивлять. Поэтому наши хедлайнеры — труппа «Ультима вез», которая входит в тройку ведущих в Бельгии. Национальный танец в этой стране не направлен на экспорт, хотя как хореографы работают и художник Ян Фабр, и всемирно известная танцовщица Анна Тереза Де Кеерсмакер. Мы решили это исправить и привезти спектакль Вима Вандекейбуса — ученика Яна Фабра — псевдодокументальную саркастическую постановку «Мокьюментари о современном спасителе». Он работает в эстетике не просто красивого танца, а жесткого и смыслового европейского театра.

  • Жозеф Надж

  • Жозеф Надж

Мировой премьерой станет показ на фестивале проекта «Пензум» знаменитого французского хореографа Жозефа Наджа. В свое время он часто приезжал в Россию — даже делал спектакли с Валерием Фокиным. В его перформансе о любовной драме и борьбе с психическим расстройством поэта Аттилы Йожефа принимает участие звезда авангардной музыки, контрабасистка Жоэль Леандр.

  • «Абсурдия»

  • «Абсурдия»

  • «Абсурдия»

Современная венгерская хореография будет представлена в России чуть ли не впервые. Компания «Сегед» покажет «Абсурдию» — спектакль на музыку Альфреда Шнитке. Этот перформанс с точки зрения декораций и балетной составляющей рассчитан на широкую публику и будет ей понятен.

  • «Позврослевшие»

  • «Позврослевшие»

  • «Позврослевшие»

Самая известная за пределами Финляндии труппа «Теро Сааринен» подготовила постановку «Позврослевшие», в которой задействованы только мужчины. Изначально танец ведь был исключительно мужским ритуалом — перед охотой или походом на войну. В России эта культура ушла, тем интереснее этот эксперимент.

  • «ХореоХроники»

«Неопост Фуфуа» из Швейцарии выступит с ироническим представлением «ХореоХроники». Это юмористический моноспекталь о развитии современного танца, в котором артист постоянно перевоплощается: то в Айседору Дункан и Лои Фуллер, то в Михаила Фокина и Пину Бауш. Двухчасовой перформанс смотрится на одном дыхании.

  • Каори Ито

  • Каори Ито с отцом 

Работавшая с Анжеленом Прельжокажем японка Каори Ито покажет трогательный спектакль «Я танцую, потому что не верю словам», в котором поднимается тема поверхностного отношения детей к родителям. В нем участвует ее 70-летний отец. Он, кстати, известный скульптор, и постановка стала его хореографическим дебютом.

Фестиваль Open Look пройдет в этом году с 29 июня по 9 июля. Подробная программа и билеты здесь.

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