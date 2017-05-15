Новые формы и классика, лидеры мирового театра и многообещающие неофиты — программа театрального фестиваля «Радуга» настолько впечатляет, что мы охотимся за билетами уже сейчас. Если вы не знаете, что выбрать, читайте наш гид: какие постановки точно не стоит пропускать.
Гид: что смотреть на фестивале «Радуга»?
«Прометей прикованный. Просительницы»
Откроет смотр постановка с прошлогоднего Авиньонского фестиваля — работа знаменитого провокатора (и по совместительству его директора) Оливье Пи. За свою актерскую карьеру он успел сняться в десятке фильмов, включая картину «Конец августа, начало сентября» своего тезки, каннского лауреата Ассаяса. За режиссерскую — возглавить блистательный парижский театр «Одеон» и оставить его по решению правительства Франции (по слухам, из-за критики в сторону тогдашнего президента Николя Саркози в одном из спектаклей).
Хотя сам Пи — остроумный поэт и сценарист, на этот раз он обратился к классике: трагедии Эсхила. В его прочтении Прометей — символ протеста и абсолютной свободы духа при скованности буквальной.
30 мая
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Осваивать язык жестов актерам помогали неслышащие люди.
«Три сестры»
В версии Тимофея Кулябина (автора «того самого» «Тангейзера») для новосибирского театра «Красный факел» сестры Прозоровы разговаривают на жестовом языке, а чеховский текст идет субтитрами, как в опере. Ольга, Маша и Ирина живут в условном ХХ веке, но смотрят телевизор, делают селфи и читают с планшета.
2 июня
«Кому на Руси жить хорошо»
К спектаклю Кирилл Серебренников готовился основательно: перед стартом репетиций вся столичная труппа «Гоголь-центра» отправилась в экспедицию по некрасовским местам — в Ярославскую область. Свои выводы о моральном и физическом облике страны режиссер уложил в три энергичных акта — два из сумбурных стендапов с песнями и переодеваниями под музыку Ильи Демуцкого и один безмолвный хореографический, поставленный Антоном Адасинским.
3 июня
«Белое на белом»
Швейцарский режиссер Даниэле Финци Паска ставил шоу для цирка «Дю Солей», церемонии закрытия Олимпийских игр в Турине и Сочи, «Аиду» и «Реквием» в Мариинском театре. На фестиваль мастер «невидимого жеста и легкости» привезет трогательный спектакль-клоунаду о любви актрисы и рабочего сцены в фирменной технике «театра ласки».
5 июня
Фестиваль «Радуга» с 30 мая по 5 июня на сцене ТЮЗа имени Брянцева
Фото: архивы пресс-служб
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