«Прометей прикованный. Просительницы»

Откроет смотр постановка с прошлогоднего Авиньонского фестиваля — работа знаменитого провокатора (и по совместительству его директора) Оливье Пи. За свою актерскую карьеру он успел сняться в десятке фильмов, включая картину «Конец августа, начало сентября» своего тезки, каннского лауреата Ассаяса. За режиссерскую — возглавить блистательный парижский театр «Одеон» и оставить его по решению правительства Франции (по слухам, из-за критики в сторону тогдашнего президента Николя Саркози в одном из спектаклей).

Хотя сам Пи — остроумный поэт и сценарист, на этот раз он обратился к классике: трагедии Эсхила. В его прочтении Прометей — символ протеста и абсолютной свободы духа при скованности буквальной.

30 мая