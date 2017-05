Сергей Полунин: «Нам всем в жизни нужно больше танца — он освобождает и снимает телесные зажимы»

А как себя осознали вы?

Я очень много работал. Был настоящей машиной. В детстве я занимался гимнастикой и моей целью была олимпийская медаль, с четырех лет я проводил в зале по шесть часов. Потом пришел в балет и решил стать лучшим танцовщиком мира, ездил после школы на частные занятия — в десять, одиннадцать вечера. В Лондоне у меня не стало общеобразовательных уроков, чему я был страшно рад, ведь мне никогда не нравилось сидеть за партой. Я стал делать акцент на физических нагрузках и до ночи танцевал, сам себя записывал на кассеты, искал ошибки, изучал балеты по видео, смотрел на технику Владимира Васильева, Михаила Барышникова, Игоря Зеленского, Владимира Малахова. Моя база дана мне русскими педагогами, с ними я прошел самые важные установочные годы в профессии. И наша система устроена по-другому: преподаватель ведет тебя и хочешь не хочешь заставит работать. В Лондоне же человек становится кем-то только потому, что сам приложил усилия. И когда я достиг вершины, то понял, что меня обманули.

Говорят, самое страшное в казино — это выигрыш.

Да! Все рассыпалось. У меня началась депрессия. Исчезла цель. Именно поэтому танцовщикам нужен агент, не тот, кто качает деньги, а наставник, с опытом и пониманием системы, который может тебе задать вектор, а если нужно — поддержать. Балетным ничего не объясняют про жизнь. Их парадигма — это станок и спектакль. Моя мама работает в театре и говорит, что в сорок лет почти все балетные остаются детьми. У них просто нет времени и стимула повзрослеть.

Когда вы поняли, что повзрослели?

Не так давно! У мужчины поздно формируется мозг — это факт. Причем многие оттягивают этот момент, принимая алкоголь или наркотики, ведь иллюзии кажутся безопаснее и удобнее, чем реальность. Состояние помутнения комфортное и веселое, но приходит момент, когда нужно воплощать планы, строить будущее, помогать себе и новому поколению, создавать что-то, полететь на Марс. Мы должны развиваться, чтобы мир стал лучше. А те, кто сидят как коалы и жуют эвкалипты, обречены на вымирание. Со мной рядом оказались правильные люди. В хаотичном состоянии ты не слышишь обращенных к тебе самых мудрых слов. Девятнадцатилетнему дикому бесполезно что-то объяснять, только принимать и поддерживать. Сначала мне помогал хореограф Игорь Зеленский, он воплощал силу, которую я уважал. Он не испугался меня, и я буду всегда это ценить, а потом появилась Габриэль.

Какую роль в вашей жизни сыграл фотограф и режиссер Дэвид Лашапель? Ведь именно его видео Take Me to Church на песню, где вы неистово танцуете в гигантском пустом амбаре, посмотрели почти двадцать миллионов человек. А к вашему недавнему театральному дебюту Polunin Project Дэвид придумывал сценографию.

Мы встретились в нужный момент, чтобы вдохновить друг друга. До клипа у Дэвида был период дауншифтинга, он уехал на Гавайи, перестал снимать, хотел перезагрузиться. Он очень глубокий человек, несмотря на его провокационное творчество, поражающий абсолютной невинностью. Поэтому я хочу, чтобы мы больше работали вместе: сняли фильм, поставили балет. Но и с ним у меня не обходится без борьбы: иногда он сражается со мной, а иногда с самим собой — в нем живет столько персонажей! Иногда мы очень спорим, а бывает, сразу находим компромиcс.

По-моему, это очень похоже на вас: говорят, что вы бунтарь и эдакий бэдбой, а в то же время вы кажетесь очень невинным человеком, вернее таким, который принимает оба полюса.

Проще, веселее и комфортнее на темной стороне, но это от душевной лени. Подняться к светлому тяжело: меняться, ломаться, расти.

Кажется, вы на этом пути?

Да! Я даже помню момент, когда сделал этот выбор. Если честно, все время хочется свернуть, чтобы попроще было. Но упасть очень легко, а подняться — нет.

Как вы думаете, почему вы стали олицетворять свободу?

Я с детства такой — как с шести лет ездил один в школу на трамвае, всегда хотел быть самостоятельным, так и продолжаю. Самые лучшие мои воспоминания: я играю во дворе с мальчишками. Полная свобода! Взрослые всегда зависят от чего-то, поэтому важно вспоминать то ощущение игры, возвращаться к нему.

Вы смелый человек?

Смелость — это готовность умереть. В нашем обществе не учат, что такое смерть. Это табуированная тема. Но ведь она — естественная часть круговорота жизни. Я тренировал себя, представлял, что умираю, чтобы победить этот страх. Если ты не боишься смерти, то полностью свободен. Я не боюсь.