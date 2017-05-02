Сергей Полунин: «Нам всем в жизни нужно больше танца — он освобождает и снимает телесные зажимы»

Вы привозите в Россию документальный фильм о своей жизни, который спродюсировала Габриэль Тана, а снял оскаровский номинант Стивен Кантор. Как вообще случилось это кино под прокатным слоганом «Икона. Гений. Бунтарь»?

Года четыре назад теперь уже мой близкий друг, кинопродюсер Габи Тана, на счету которой «Герцогиня» с Кирой Найтли и «Филомена» с Джуди Денч, задумала байопик про Рудольфа Нуреева. Когда начался кастинг, мой тогдашний наставник, хореограф Игорь Зеленский, порекомендовал мне принять в нем участие. И пока длилась подготовка и мы все друг к другу приглядывались, идея изменилась — Габи захотела сделать актуальную историю про танцовщика, про того, кто живет и работает именно сейчас. И мне это кажется правильным: часто мы не замечаем тех, кто рядом, а когда они уходят, начинаем причитать: «Ах, какой был талант!» Габи просто взяла и поверила в меня. И я очень благодарен ей за терпение — я так ее проверял! Наверное, отчаянным характером я напомнил ей отца, серба, который в свое время сбежал в Америку, — очень интересного человека! (Смеется.) Кстати, фильм про Нуреева тоже состоится, съемки начнутся летом, а я сыграю Юрия Соловьева, тогдашнего премьера Кировского балета.

«Танцовщик» не единственная кинопремьера с вашим участием в этом году: осенью выходит «Убийство в Восточном экспрессе» Кеннета Браны, где вы играете с Джонни Деппом, Мишель Пфайффер и Уильямом Дефо.

Да! Я всегда мечтал сниматься в кино, но осознание того, что я могу сделать что-то важное в балете, понимание своих возможностей и того, что у меня есть дар, заставляли меня продолжать заниматься танцем. Поэтому мне просто приходится работать в два раза больше: я снимаюсь, учу роли и актерское мастерство, а параллельно продолжаю репетиции.

Мечта сбылась в точности?

Все оказалось даже круче, чем я думал! Работники кино — избалованные люди. Для меня съемки стали чистым фаном — я все время ощущал себя ребенком на детской площадке. По сравнению с балетом, это очень легко — никаких тебе одиннадцати часов физического напряга. И даже сложные моменты не имели ничего общего с ежедневным монотонным повторением движений. Меня восхищает, насколько развита киноиндустрия: актер не обязан держать в голове массу процессов — он просто должен хорошо исполнить роль. А продюсеры запускают рекламную кампанию, отправляют по ток-шоу и договариваются с журналами. Точно, как часы! В балете такого нет, никто не помогает артисту.

Похоже, вы задумали балетную реформу.

Обязательно! Я осознаю сложность пути, но верю, что это возможно. Мы должны догнать спорт и кино! Я бы никому не советовал идти в балет, пока он существует в нынешней его форме. Он консервативен, неразвит, несвободен, малобюджетен и, главное, быстротечен: соотношение срока обучения и периода полноценных выступлений катастрофически несправедливо. Творческой жизни дается от силы лет пятнадцать. Лишь единицы могут стать хореографами, а танцовщиков огромное количество. Только в Италии их полтора миллиона на три крупные балетные компании! И вот с восьми лет ты пашешь по девять часов в день, соблюдаешь колоссальную дисциплину — как в армии длиной во много лет, а после тридцати пяти, если у тебя нет имени и театр не хочет больше тобой пользоваться, ты никому не нужен, буквально выкинут на улицу. И примеров долгой балетной жизни или удачной смены амплуа, как это удалось Михаилу Барышникову, единицы. В Голливуде когда-то была похожая ситуация, студии практически владели актерами, пока проф­союзы и агенты не выдвинули новые условия работы: актер сам стал решать, где он появится и за сколько.

То есть и в балете стало важно иметь хорошего агента?

Мне когда-то дали понять, что агенты — плохие люди. И я долго был убежден, что прекрасно смогу справиться сам. Но два года назад, начав общаться с фотографом Дэвидом Лашапелем и известными актерами, я понял, насколько большие команды на них работают. И это абсолютно правильно — ты должен быть сконцентрирован на работе, а не решать вопросы. Агенту легче вести переговоры об ангажементах и гонорарах, нет ощущения, что ты что-то выпрашиваешь. Большинство танцовщиков вообще не думают о деньгах, у них в этом смысле мозги правильно настроены — они делают то, что любят. Это настолько тяжелый труд, что если искренне не любить балет, невозможно им заниматься. Поэтому о таланте должны заботиться, причем я вовсе не говорю про золотые горы. С оперными звездами, например, уже давно работают целые команды.