Театр «АХЕ» откроется в Музее уличного искусства

Идеолог площадки «Порох» Максим Исаев C заводской столовой на Заводе слоистых пластиков в индустриальной зоне Ржевки—Пороховых начинается театральная площадка «Порох» — место радикального высказывания, место, где арт-пролетариат подрывает фундаменты традиций и замахивается на высокое, место, где куются новые идолы для разрушения и новые формы для подражания».