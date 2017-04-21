Театр «АХЕ» откроется в Музее уличного искусства
Инженерный театр АХЕ станет резидентом Музея уличного искусства. Уже в субботу, 22 апреля, на Заводе слоистых пластиков откроется площадка «Порох».
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Идеолог площадки «Порох» Максим Исаев
C заводской столовой на Заводе слоистых пластиков в индустриальной зоне Ржевки—Пороховых начинается театральная площадка «Порох» — место радикального высказывания, место, где арт-пролетариат подрывает фундаменты традиций и замахивается на высокое, место, где куются новые идолы для разрушения и новые формы для подражания».
Первое представление в новом пространстве устроят в день открытия – в 18:00 актеры театра АХЕ здесь покажут постановку «Демократия». Вход по приглашениям
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