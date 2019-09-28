Для зрителей финала Лиги Чемпионов организуют запуск шаттлов и бесплатный транспорт
Для болельщиков, которые приедут в город на финальный матч Лиги чемпионов, власти Петербурга организуют запуск отдельных автобусов-шаттлов от основных транспортно-пересадочных узлов до футбольного стадиона и бесплатный проезд в общественном транспорте для обладателей билетов на игру. Об этом ТАСС рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.
Он дополнил, что для обеспечения проведения матча городские власти задействуют всю транспортную инфраструктуру, подготовленную для мирового футбольного первенства в 2018 году.
«Мы планируем обеспечение работы всей ключевой транспортной инфраструктуры, построенной к чемпионату мира по футболу 2018 года и задействованной в проведении чемпионата Европы по футболу 2020 года – это Яхтенный мост, станции метро «Беговая» и «Новокрестовская», ключевые вокзалы города и аэропорт Пулково, существенно модернизированный к проведению вышеупомянутых международных турниров», – сообщил вице-губернатор. А для пользователей личного транспорта будут задействованы перехватывающие парковки, которые будут расположены в пешеходной доступности от станций метрополитена.
По словам Владимира Кириллова, власти города во время подготовки к матчу уделяют ему столько же внимания, сколько и другим мировым турнирам, которые прошли или только планируются в Петербурге. «Несмотря на то, что в Санкт-Петербурге состоится всего один футбольный матч, требования УЕФА к нему столь же высоки, как и к чемпионату Европы по футболу», – заявил собеседник агентства.
Напомним, что финал Лиги чемпионов 2021 года впервые пройдет в Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Об этом впервые стало известно в конце августа, однако официально место проведения финала ЛЧ официально назвали на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Любляне 24 сентября. Так, он состоится 29 мая — победитель получит право сыграть с триумфаторами Лиги Европы УЕФА 2020/2021 за звание обладателя Суперкубка УЕФА 2021, а также будет квалифицирован в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА 2021/2022. Добавим, что волонтерская программа финала Лиги чемпионов в Петербурге будет нацелена на помощь болельщикам – добровольцы будут информировать гостей города, управлять потоками людей у стадиона, и помогать туристам на местах прибытия.
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