Для зрителей финала Лиги Чемпионов организуют запуск шаттлов и бесплатный транспорт

Для болельщиков, которые приедут в город на финальный матч Лиги чемпионов, власти Петербурга организуют запуск отдельных автобусов-шаттлов от основных транспортно-пересадочных узлов до футбольного стадиона и бесплатный проезд в общественном транспорте для обладателей билетов на игру. Об этом ТАСС рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

Он дополнил, что для обеспечения проведения матча городские власти задействуют всю транспортную инфраструктуру, подготовленную для мирового футбольного первенства в 2018 году.

«Мы планируем обеспечение работы всей ключевой транспортной инфраструктуры, построенной к чемпионату мира по футболу 2018 года и задействованной в проведении чемпионата Европы по футболу 2020 года – это Яхтенный мост, станции метро «Беговая» и «Новокрестовская», ключевые вокзалы города и аэропорт Пулково, существенно модернизированный к проведению вышеупомянутых международных турниров», – сообщил вице-губернатор. А для пользователей личного транспорта будут задействованы перехватывающие парковки, которые будут расположены в пешеходной доступности от станций метрополитена.