На матче «Зенита» и «Краснодара» в Петербурге ожидается до 55 тыс. зрителей

Сегодня, 3 августа, в Петербурге состоится матч между «Зенитом» и «Краснодаром», на котором ожидается до 55 тыс. зрителей — об этом сообщает пресс-служба петербургской команды.

«На матче ожидается до 55 тысяч зрителей, гостей поддержат до 500 болельщиков», — отмечает «ДП».

Петербургская команда выступит в лазурной форме, а вратарь — в черном. Гости же будут играть в белой форме, а вратарь — в желтой.

Встреча команд пройдет в рамках 4-го тура Российской премьер-лиги сегодня на стадионе «Зенит-Арена» в 21:30.