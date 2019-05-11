В Петербург привезли Кубок чемпионов России — Артем Дзюба следит за процессом нанесения на него логотипа «Зенита»

Сегодня, 11 мая, в Петербург доставили Кубок чемпионов России. Это звание завоевал петербургский «Зенит», 4 мая досрочно став командой-победителем за три тура до окончания первенства. С Московского вокзала кубок сразу отправился в офис социальной сети «ВКонтакте», расположенный на Невском проспекте — посмотрите, как нападающий команды сине-бело-голубых следит за процессом торжественного нанесения гравировки логотипа в куполе дома Зингера.

В куполе Зингера, с обзорным видом на главную транспортную артерию Петербурга, состоялась торжественная церемония нанесения чемпионской гравировки с логотипом «Зенита», подтверждающей завоевание награды за сезон 2018-2019. Гравировка надписи заняла около 20 минут с учетом всех приготовлений и состоялась в куполе дома Зингера. В церемонии принял участие нападающий «Зенита» и капитан сборной страны Артем Дзюба, который сможет взять трофей в руки только после завтрашней церемонии. «Зенит» становится чемпионами России в пятый раз за историю существования команды — трофей достанется петербуржцам на вечное хранение.