В Петербург привезли Кубок чемпионов России — Артем Дзюба следит за процессом нанесения на него логотипа «Зенита»
Сегодня, 11 мая, в Петербург доставили Кубок чемпионов России. Это звание завоевал петербургский «Зенит», 4 мая досрочно став командой-победителем за три тура до окончания первенства. С Московского вокзала кубок сразу отправился в офис социальной сети «ВКонтакте», расположенный на Невском проспекте — посмотрите, как нападающий команды сине-бело-голубых следит за процессом торжественного нанесения гравировки логотипа в куполе дома Зингера.
В куполе Зингера, с обзорным видом на главную транспортную артерию Петербурга, состоялась торжественная церемония нанесения чемпионской гравировки с логотипом «Зенита», подтверждающей завоевание награды за сезон 2018-2019. Гравировка надписи заняла около 20 минут с учетом всех приготовлений и состоялась в куполе дома Зингера. В церемонии принял участие нападающий «Зенита» и капитан сборной страны Артем Дзюба, который сможет взять трофей в руки только после завтрашней церемонии. «Зенит» становится чемпионами России в пятый раз за историю существования команды — трофей достанется петербуржцам на вечное хранение.
-
Фото: пресс-служба ФК "Зенит"
Напомним, 4 мая «Зенит» досрочно завоевал звание чемпиона России по футболу за три тура до окончания первенства. Клуб вничью сыграл 1:1 на выезде с «Ахматом» в Грозном и набрал 58 очков в 27 играх. В августе 2018 года стало известно, что нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба вошел в Топ-25 бомбардиров отечественного футбола. В сентябре Дзюба стал капитаном сборной России по футболу после ухода Игоря Акинфеева. В декабре Дзюба был признан лучшим футболистом года. Ранее сообщалось, что Артем Дзюба может перейти в английский «Эвертон». А еще посмотрите, как перед матчем петербуржского СКА и московского ЦСКА Дзюба показал себя с другой стороны и примерил хоккейную форму.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.