Клаудио Маркизио: «Петербург сам по себе – произведение искусства»
Самый стильный полузащитник «Зенита», экс-легенда «Ювентуса» снялся в роли-камео в российской версии международной кампании Lavazza «Больше чем итальянский» и вместе с членом совета директоров компании Франческой Лавацца открыл в Эрмитаже выставку «Боги, герои, люди» из собрания Национального археологического музея Неаполя и Археологического парка Помпей.
Как вам понравилась выставка?
Она феноменальна! Я очень рад и впечатлен, видя произведения из Помпей в Петербурге. Мы должны поблагодарить природу, которая на долгое время законсервировала эти уникальные предметы — это просто невероятно. И я рад, что организацию выставки поддержала кофейная компания Lavazza.
Клаудио, у себя в инстаграме вы шутили, что за съемки в ролике Lavazza заслуживаете «Оскар» – или, как минимум, чашку кофе! Действительно, получилось очень здорово. А как вам понравился процесс съемок?
На съемках я чувствовал себя очень комфортно – мне нравится пробовать что-то новое, а для меня, для спортсмена, съемки не являются частью ежедневной рутины, так что для меня это был совершенно новый опыт – и, безусловно, положительный.
Вы из Турина, как и Lavazza, – в вашем родном городе есть особенное отношение к бренду?
Действительно, мы с Lavazza земляки, и это нас сближает. Недавно Lavazza построила новую штаб-квартиру на своей исторической родине, а рядом открыла музей. Экспозиция знакомит с историей семьи, рассказывает, как кофе растет, какой путь проделывает зернышко кофейного дерева до чашки эспрессо. Все это интерактивная и мультимедийная история, которая заканчивается дегустацией. Интересно не только туристам, но и горожанам. И вообще нам, туринцам, безусловно, нравится эта компания как пример семейного предприятия, которым много лет руководят представители одной фамилии.
К слову о семье – как вы с женой и двумя сыновьями освоились в Петербурге?
О, мы все прекрасно себя здесь чувствуем! Дети ходят в международную школу в центре, играли в академии «Зенита» и в академии «Динамо». Жена в основном занимается домом. А я здесь, чтобы работать – играть!
Перед работой вы наверняка выпиваете чашечку эспрессо. Или даже не одну?
Да, я пью эспрессо и только эспрессо – это квинтэссенция кофе – и довольно много, до шести-семи порций в день!
Петербург называют кофейной столицей России. Вы согласны?
Да, здесь весьма неплохой кофе, хорошего качества, но пьют его все-таки значительно меньше, чем в Италии – россияне предпочитают чай, и вот его употребляют действительно много! Сужу, в частности, по моим партнерам по команде.
Вы известны своей любовью к искусству – даже часть маршрута своей первой экскурсии по Русскому музею составили сами!
Я не считаю себя экспертом в области искусства – но, действительно, очень его люблю. Среди моих любимых художников Энрико Кастеллани, Алигьеро Боэтти, и, конечно, Микеланджело и Леонардо. В таком городе, как Петербург, я, конечно, не мог не посетить Русский музей, Эрмитаж и другие музеи. Этот город внес неоценимый вклад в развитие культуры, он сам по себе – произведение искусства: обожаю ходить по его улицам, разглядывать здания.
А кто привил вам любовь к искусству? Родители, учителя?
Эта любовь сама выросла из чистого любопытства. Мне нравится открывать новое, как я уже говорил, бывать в новых местах – в музеях мое любопытство удовлетворяется сполна. К тому же многие мои друзья в Турине интересуются искусством. Для меня это метод познания мира.
Вы говорили, что жители Турина очень похожи на жителей Петербурга. Раз так, вам, наверно, было легко найти друзей здесь?
Да, у меня тут много друзей, но большинство все же иностранцы – итальянцы. Со временем, конечно, подружился с партнерами по команде, со всеми поддерживаю прекрасные отношения. Если нужно кого-то выделить – назову Александра Анюкова.
Ваши любимые места в Петербурге?
В первую очередь это, конечно, мой дом. (Смеется.) Я его очень долго выбирал и доволен, что поселился в итоге не на Крестовском острове, как большинство футболистов, а в центре, на набережной Фонтанки. Нет, конечно, Крестовский прекрасен, особенно когда у тебя есть дети, но мы из маленького города, и нам хотелось оказаться в самом центре мегаполиса. Люблю улицу Рубинштейна – меня поразило, насколько она живая, особенно по вечерам, особенно в конце недели. Мне нравится ее атмосфера, ее люди, ее рестораны – я часто там ужинаю. Особые чувства у меня к Исаакиевскому собору – первые две недели в Петербурге мы с семьей жили в отеле напротив, и каждый вечер гуляли вокруг, восхищаясь его красотой. Часто меня можно встретить в парке у Русского музея, и в сам музей люблю ходить. Эрмитаж не могу не отметить – это один из лучших музеев мира и по наполнению, и по красоте убранства.
Вы очень удачливый человек: мечтали все детство о «Ювентусе» – и попали в команду, восхищались Алессандро дель Пьеро – и играли вместе.
Да, действительно, мне очень повезло в жизни. Я играл со своим идолом дель Пьеро, надел в официальном матче майку «Ювентуса» – более того, мы с командой поставили рекорд в истории Италии по количеству трофеев и побед! Новые желания у меня есть, конечно, но пока говорить о них не буду. Что же до самых счастливых моментов, то они связаны с моей семьей – с моей женой, с рождением наших детей.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.