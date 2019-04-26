Самый стильный полузащитник «Зенита», экс-легенда «Ювентуса» снялся в роли-камео в российской версии международной кампании Lavazza «Больше чем итальянский» и вместе с членом совета директоров компании Франческой Лавацца открыл в Эрмитаже выставку «Боги, герои, люди» из собрания Национального археологического музея Неаполя и Археологического парка Помпей.

Как вам понравилась выставка? Она феноменальна! Я очень рад и впечатлен, видя произведения из Помпей в Петербурге. Мы должны поблагодарить природу, которая на долгое время законсервировала эти уникальные предметы — это просто невероятно. И я рад, что организацию выставки поддержала кофейная компания Lavazza. Клаудио, у себя в инстаграме вы шутили, что за съемки в ролике Lavazza заслуживаете «Оскар» – или, как минимум, чашку кофе! Действительно, получилось очень здорово. А как вам понравился процесс съемок? На съемках я чувствовал себя очень комфортно – мне нравится пробовать что-то новое, а для меня, для спортсмена, съемки не являются частью ежедневной рутины, так что для меня это был совершенно новый опыт – и, безусловно, положительный. Вы из Турина, как и Lavazza, – в вашем родном городе есть особенное отношение к бренду? Действительно, мы с Lavazza земляки, и это нас сближает. Недавно Lavazza построила новую штаб-квартиру на своей исторической родине, а рядом открыла музей. Экспозиция знакомит с историей семьи, рассказывает, как кофе растет, какой путь проделывает зернышко кофейного дерева до чашки эспрессо. Все это интерактивная и мультимедийная история, которая заканчивается дегустацией. Интересно не только туристам, но и горожанам. И вообще нам, туринцам, безусловно, нравится эта компания как пример семейного предприятия, которым много лет руководят представители одной фамилии.

К слову о семье – как вы с женой и двумя сыновьями освоились в Петербурге? О, мы все прекрасно себя здесь чувствуем! Дети ходят в международную школу в центре, играли в академии «Зенита» и в академии «Динамо». Жена в основном занимается домом. А я здесь, чтобы работать – играть! Перед работой вы наверняка выпиваете чашечку эспрессо. Или даже не одну? Да, я пью эспрессо и только эспрессо – это квинтэссенция кофе – и довольно много, до шести-семи порций в день! Петербург называют кофейной столицей России. Вы согласны? Да, здесь весьма неплохой кофе, хорошего качества, но пьют его все-таки значительно меньше, чем в Италии – россияне предпочитают чай, и вот его употребляют действительно много! Сужу, в частности, по моим партнерам по команде. Вы известны своей любовью к искусству – даже часть маршрута своей первой экскурсии по Русскому музею составили сами! Я не считаю себя экспертом в области искусства – но, действительно, очень его люблю. Среди моих любимых художников Энрико Кастеллани, Алигьеро Боэтти, и, конечно, Микеланджело и Леонардо. В таком городе, как Петербург, я, конечно, не мог не посетить Русский музей, Эрмитаж и другие музеи. Этот город внес неоценимый вклад в развитие культуры, он сам по себе – произведение искусства: обожаю ходить по его улицам, разглядывать здания. А кто привил вам любовь к искусству? Родители, учителя? Эта любовь сама выросла из чистого любопытства. Мне нравится открывать новое, как я уже говорил, бывать в новых местах – в музеях мое любопытство удовлетворяется сполна. К тому же многие мои друзья в Турине интересуются искусством. Для меня это метод познания мира.