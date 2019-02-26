Петербургские спортсмены за 2018 год завоевали три тысячи медалей
Спортсмены из Санкт-Петербурга за 2018 год завоевали почти три тысячи медалей разного достоинства. Победы происходили на российских и международных соревнованиях. Об этом сегодня, 26 февраля, во время заседания правительства рассказала глава комитета по физической культуре и спорту Наталья Антюх.
По словам главы комитета, 2808 спортсменов привезли в Петербург награды разного достоинства, завоеванные на российских и международных соревнованиях. Из них 2211 человека получили материальные поощрения, общий размер которых составил 43 млн рублей.
Напомним, 13 января петербургская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт принесла победу женской сборной России по биатлону на Кубке мира — первую за семь лет. В декабре прошлого года пловец из Петербурга Кирилл Пригода выиграл золотую медаль на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходил в китайском Ханчжоу — он установил новый мировой рекорд, проплыв за 2 минуты 16 миллисекунд 200 метров брассом. В октябре 16-летний петербуржец Андрей Минаков выиграл на юноешской Олимпиаде в Аргентине шесть золотых медалей по плаванию. Молодого человека называют не иначе, как «Питерский ураган».
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