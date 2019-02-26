Петербургские спортсмены за 2018 год завоевали три тысячи медалей

Спортсмены из Санкт-Петербурга за 2018 год завоевали почти три тысячи медалей разного достоинства. Победы происходили на российских и международных соревнованиях. Об этом сегодня, 26 февраля, во время заседания правительства рассказала глава комитета по физической культуре и спорту Наталья Антюх.