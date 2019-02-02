В «Зените» прибавление — в петербургский футбольный клуб перешли сразу два новых игрока
Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании сразу двух новых игроков. За сине-бело-голубых будут играть колумбийский полузащитник Вильмар Барриос и нападающий сборной Ирана Сердар Азмун.
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Здесь и далее фото: ФК "Зенит". На фото: Вильмар Барриос
С колумбийцем Вильмаром Барриосом подписали контракт сроком на 4,5 лет. Вечером 1 февраля новичок присоединился к команде в Испании и провел первое занятие под руководством главного тренера «Зенита» Сергея Семака. С иранцем Сердаром Азмуном, ранее выступающим за футбольный клуб «Рубин», контракт рассчитан на 3,5 года.
Вильмар Энрике Барриос Теран, воспитанник клуба «Депортес Толима», дебютировал в основном составе 24 февраля 2013 года, а полтора года спустя вместе с «винно-золотыми» завоевал Кубок Колумбии. В общей сложности за клуб из Ибаге полузащитник провел 106 матчей, в которых забил 3 мяча. На счету футболиста — девять игр в составе национальной сборной Колумбии, три из которых состоялись в рамках чемпионата мира в России.
Сердар Азмун в 15 лет стал игроком исфаханского «Сепахана», выступающего в Иранской Про-лиге, высшем дивизионе страны. В декабре 2012 года нападающий перешел в казанский «Рубин», где отыграл полтора сезона. В феврале 2015-го форвард был арендован «Ростовом», вместе с которым в сезоне 2015-2016 завоевал серебряные медали чемпионата страны. В прошлом сезоне Сердар Азмун вслед за Курбаном Бердыевым вернулся в «Рубин». За пять с половиной сезонов в России нападающий принял участие в 154 матчах, в которых забил 42 гола. Кроме того, на счету Азмуна — 46 игр и 28 забитых мячей в составе национальной сборной Ирана.
Напомним, в январе стало известно, что нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба может перейти в английский «Эвертон». В августе прошлого года Дзюба вошел в ТОП-25 бомбардиров отечественного футбола, в декабре был признан лучшим футболистом года. В сентябре заменил Игоря Акинфеева на посту капитана сборной России.
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