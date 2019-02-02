В «Зените» прибавление — в петербургский футбольный клуб перешли сразу два новых игрока

Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании сразу двух новых игроков. За сине-бело-голубых будут играть колумбийский полузащитник Вильмар Барриос и нападающий сборной Ирана Сердар Азмун.

С колумбийцем Вильмаром Барриосом подписали контракт сроком на 4,5 лет. Вечером 1 февраля новичок присоединился к команде в Испании и провел первое занятие под руководством главного тренера «Зенита» Сергея Семака. С иранцем Сердаром Азмуном, ранее выступающим за футбольный клуб «Рубин», контракт рассчитан на 3,5 года.

Вильмар Энрике Барриос Теран, воспитанник клуба «Депортес Толима», дебютировал в основном составе 24 февраля 2013 года, а полтора года спустя вместе с «винно-золотыми» завоевал Кубок Колумбии. В общей сложности за клуб из Ибаге полузащитник провел 106 матчей, в которых забил 3 мяча. На счету футболиста — девять игр в составе национальной сборной Колумбии, три из которых состоялись в рамках чемпионата мира в России.