Евгений Хитьков

Главарь «ОПГ Добрых дел»: Hamlet+Jacks, Na vina, Скотный двор. 30 лет, болельщик «Спартака».

Я никогда особо не любил футбол, но мне нравился баскетбол и хоккей. За «Спартак» я начал болеть 14 лет назад при интересном стечении обстоятельств. Мне было лет 15-16, и мы с друзьями пришли на баскетбольный матч, где была очень оживленная публика. Фанаты возбужденно пели и кричали: «Спартак – чемпион». Меня так зацепила та атмосфера, что мы с ребятами тоже начали громко болеть. После матча мы покинули стадион, и на нас напали хулиганы «Зенита», от которых пришлось защищаться. Есть старая традиция клубов: если ты дрался за одну команду, вне зависимости от того, был ли это футбол или хоккей, то уже не можешь начать болеть за какую-то другую, нельзя поменять ее «цвет», иначе это называют футбольной проституцией. Так я и остался верен «Спартаку».

Хоть я и петербуржец, но противоречиво себя не чувствую, когда говорю, что не болею за «Зенит». Конечно, многие люди удивляются моему выбору, поднимают бровь: «Фига, ты с ума сошел за «мясо» болеть?». Я с уважением отношусь к «Зениту», со многими их фанатами в прекрасных отношениях, но это не моя команда. Я за эмоциональный футбол, искренний, без коммерции, не накачанный бабками и пафосом.

К сожалению, мои нестандартные на чей-то взгляд предпочтения вызывают конфликты, с которыми я регулярно сталкиваюсь. Например, некоторые знакомые зенитовцы часто упрекают меня в том, что за «Спартак» я начал болеть только тогда, когда у него все было хорошо. А они – молодцы, болели за «Зенит» всегда, даже в самые плохие времена.

Я за эмоциональный футбол, искренний, без коммерции, не накачанный бабками и пафосом

Когда я приобрел некую известность в футбольных кругах, мне было опасно стоять у стадиона, потому что не просто одному человеку, а целой толпе хотелось сломать мне какую-нибудь часть тела. Помню, мы с женой были на дне рождении, и фанаты «Зенита» откуда-то узнали, что я нахожусь в баре. И что думаете? Они намеренно приехали туда, чтобы побить меня. Но я в целом не дурак был, всегда мог дать сдачи или ударить первым, если видел, что человек агрессивен. Конечно, в последнее время подобных ситуаций стало меньше: дрался я последний раз лет 6-7 назад. Это была молодость, а она редко элегантна.

Несмотря на все межкомандные конфликты, мне кажется, что футбольной стихии в Петербурге нет. Если посмотреть на итальянские города во время матчей, то можно заметить, что все бары переполнены, стадион – битком, всюду веет празднично-футбольная атмосфера. У нас же такое зрелище можно увидеть только на каких-то супер-матчах, например, «ЦСКА» – «Зенит», «Спартак» – «Зенит». И то не всегда.