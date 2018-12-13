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Петербургский спортсмен установил мировой рекорд на чемпионате мира по плаванию

Пловец из Петербурга Кирилл Пригода выиграл золотую медаль на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходил в китайском Ханчжоу. Петербуржец установил новый мировой рекорд, проплыв за 2 минуты 16 миллисекунд 200 метров брассом.  

Второе место на соревнованиях занял китайский пловец Хайян Цин, проплывший эту дистанцию за 2 минуты 1 секунду 15 миллисекунд. "Бронза" у немца Марко Коха. Его результат - 2 минуты 1 секунда 42 миллисекунды.

Напомним, в конце октября 16-летний петербуржец Андрей Минаков выиграл на юношеской Олимпиаде в Аргентине шесть золотых медалей по плаванию. Молодого человека называют «Питерским ураганом». Он также установил взрослый рекорд России на 100 метрах баттерфляем. 


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