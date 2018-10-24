16-летний пловец «Питерский ураган» выиграл 6 золотых медалей на юношеской Олимпиаде

16-летний петербуржец Андрей Минаков выиграл на юноешской Олимпиаде в Аргентине шесть золотых медалей по плаванию. Молодого человека называют не иначе как «Питерский ураган». Он также установил взрослый рекорд России на 100 метрах баттерфляем.

Всего III летние юношеские Олимпийские игры, завершившиеся в Аргентине, принесли петербургским спортсменам девять медалей высшего достоинства. Золотые награды завоевал велосипедист Илья Бескровный, боксер Илья Попов и тхэквондистка Полина Щербакова.

Сборная России победила в общекомандном зачете игр. На счету России 29 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых медалей. На втором месте оказалась сборная Китая, на третьем — Японии.