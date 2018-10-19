В декабре на арене «Санкт-Петербург» проведут два хоккейных матча

На стадионе «Санкт-Петербург» в декабре планируют провести два хоккейных матча: игру сборных России и Финляндии, а также встречу петербургского СКА с московским ЦСКА.

По словам вице-президента Федерации хоккея России и клуба СКА Романа Ротенберга, на стадионе установят хоккейную коробку, вокруг которой появятся дополнительные места. Организаторы рассчитывают побить рекорд страны по посещаемости хоккейных матчей. Встреча сборных намечена на 16 декабря, матч клубов должен состояться 22 декабря.

Напомним, первым массовым мероприятием на стадионе «Санкт-Петербург» станет концерт группировки «Ленинград» 19 октября. 60 тысяч человек — именно столько зрителей планирует собрать на концерте победитель премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров.

Ранее на стадионе проводились только футбольные матчи и тестовые концерты российских рок-групп.