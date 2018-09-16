Артем Дзюба сыграет на теннисном турнире St. Petersburg Open

Нападающий петербургского ФК «Зенит» и сборной России по футболу Артем Дзюба может сыграть на теннисном турнире St. Petersburg Open. Об этом сообщил Александр Медведев, генеральный директор спортивного мероприятия.

Футболист может выступить в смешанном турнире Pro-Am, где принимают участие и профессионалы, и любители. Ему уже предоставили wild card — специальное приглашение, по которому можно выступать.

Матчи теннисного турнира пройдут в Петербурге с 16 по 23 сентября 2018 года.

Напомним, Артем Дзюба вошел в Топ-25 бомбардиров отечественного футбола. На матче между «Зенитом» и «Уфой» футболист забил седьмой гол в этом сезоне. Всего на его счету 139 голов — таким образом Дзюба смог подняться в Клубе Григория Федотова на 25-место.

Клуб представляет собой символический рейтинг, объединяющий советских и российских футболистов, забивших за карьеру 100 и более голов.

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