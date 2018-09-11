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Мария Шарапова впервые примет участие в теннисном турнире St. Petersburg Ladies Trophy

Мария Шарапова примет участие в теннисном турнире St. Petersburg Ladies Trophy — 2019, передаёт ТАСС.

Как сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, договоренность об участии знаменитой пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» в петербургском турнире в настоящий момент находится в стадии оформления. Шарапова до этого никогда не участвовала в состязании. 

St. Petersburg Ladies Trophy (Трофей Санкт-Петербурга по теннису среди женщин) — женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в конце января-начале февраля на крытых хардовых кортах комплексов «Сибур Арена» и «Динамо». С 2016 года относится к премьер-серии WTA с призовым фондом около 800 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участниц в одиночном разряде и 16 пар. 


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