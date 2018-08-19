18+

Объявлена программа «Фан-променада» перед матчем «Зенит»—«Урал»

19 августа перед матчем «Зенит» — «Урал», который пройдет в рамках четвертого тура чемпионата России по футболу, всех болельщиков ждет активная развлекательная программа. «Фан-променад» стартует  за два часа до начала матча — в 17:00.

На стадионе «Санкт-Петербург» и рядом с ним откроют несколько зон для развлечений, в том числе и детские. Юным болельщикам предложат создать воздушных змеев, сложить гигантский пазл и раскрасить арену в свои цвета.

Взрослые фанаты смогут поиграть в текбол — необычный вид спорта, сочетающий в себе футбол и настольный теннис. Будут и более традиционные городки, «фрисби», бадминтон и уличный футбол.

В течение первого часа «Фан-Променада» «Зенит» разыграет 10 билетов на  матч со «Спартаком». Любители музыки смогут послушать концерт группы «Кирпичи». 

 

Смотрите также: как в Петербурге праздновали победу «Зенита» над минским «Динамо».


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров