Объявлена программа «Фан-променада» перед матчем «Зенит»—«Урал»

19 августа перед матчем «Зенит» — «Урал», который пройдет в рамках четвертого тура чемпионата России по футболу, всех болельщиков ждет активная развлекательная программа. «Фан-променад» стартует за два часа до начала матча — в 17:00.

На стадионе «Санкт-Петербург» и рядом с ним откроют несколько зон для развлечений, в том числе и детские. Юным болельщикам предложат создать воздушных змеев, сложить гигантский пазл и раскрасить арену в свои цвета.

Взрослые фанаты смогут поиграть в текбол — необычный вид спорта, сочетающий в себе футбол и настольный теннис. Будут и более традиционные городки, «фрисби», бадминтон и уличный футбол.

В течение первого часа «Фан-Променада» «Зенит» разыграет 10 билетов на матч со «Спартаком». Любители музыки смогут послушать концерт группы «Кирпичи».

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