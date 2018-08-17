Фоторепортаж: как в Петербурге праздновали победу «Зенита» над минским «Динамо»

16 августа «Зенит» обыграл минскую команду «Динамо» со счетом 8:1 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Игра проходила на «Петровском» при пустых трибунах.

Первый гол забил Леандро Паредес, во втором тайме мяч в ворота соперников отправил Кристиан Нобоа, а Артем Дзюба совершил дубль. Основное время закончилось со счетом 4:0 в пользу петербургского футбольного клуба, и было назначено дополнительное время, во время которого команда «Динамо» забила один гол.

Чтобы пройти дальше, «Зениту» нужно было забить еще минимум два гола. На последних минутах это сделал Себастьян Дриусси, а Дзюба оформил хет-трик, забив с пенальти. В самом конце дубль оформил Роберт Мак.

Вот как фанаты радовались победе команды.