Сборная России по футболу поднялась на 21 позицию в рейтинге FIFA

Сборная России по футболу поднялась в рейтинге FIFA на 21 позицию — с 70-го на 49-е место. Это лучшее продвижение среди всех команд в этом году.

На 16 позиций поднялась сборная Хорватии — с 20-го на 4-е место. А вот сборная Египта упала на 20 строчек — с 45-го на 65-е место. Это самое резкое падение в этом году.

На первом месте победитель ЧМ-2018 — сборная Франции. Германия опустилась на 15-е место.

До чемпионата мира Россия занимала худшую позицию в рейтинге FIFA. Однако команда дошла до четвертьфинала, громко обыграв Испанию, но уступив Хорватии.

Читайте также: Артем Дзюба: «Круче Чемпионата в моей карьере ничего не было. Вопрос в том, как жить дальше?»