Сергей Семак определил состав нового тренерского штаба «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал имена специалистов, которые начнут работу с основным составом команды на первых тренировочных сборах. Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, ассистентами Семака станут Александр Низелик, ранее работавший в «Уфе», Игорь Симутенков и Анатолий Тимощук. Голкиперов продолжит тренировать Михаил Бирюков.

За физическую подготовку в новом штабе будут отвечать Иван Карминати и Андреа Сканавино. Аналитической работой займутся Максим Гайдовский, Александр Попович и Василий Галямин. Новым главным врачом команды назначен Михаил Гришин. Ему будут помогать Владимир Хайтин, Павел Плешков, Павел Скорик, Александр Рязанцев, Андрей Цветков, Исаак Серрано и Мария Бурова. Начальником команды стал Евгений Кошелев.