Сергей Семак определил состав нового тренерского штаба «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал имена специалистов, которые начнут работу с основным составом команды на первых тренировочных сборах. Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, ассистентами Семака станут Александр Низелик, ранее работавший в «Уфе», Игорь Симутенков и Анатолий Тимощук. Голкиперов продолжит тренировать Михаил Бирюков.
За физическую подготовку в новом штабе будут отвечать Иван Карминати и Андреа Сканавино. Аналитической работой займутся Максим Гайдовский, Александр Попович и Василий Галямин. Новым главным врачом команды назначен Михаил Гришин. Ему будут помогать Владимир Хайтин, Павел Плешков, Павел Скорик, Александр Рязанцев, Андрей Цветков, Исаак Серрано и Мария Бурова. Начальником команды стал Евгений Кошелев.
В административный штаб также вошли Илья Писарский, Юрий Гусаков, Антон Костровский и Алексей Фролов. «Зенит» приступит к подготовке к новому сезону 17 июня. Команда отправится на первые тренировочные сборы в Австрию. Накануне футболисты клуба начали выходить из отпуска. В прошедшем сезоне «Зенит» тренировал итальянский специалист Роберто Манчини, с которым клуб завершил внутренний чемпионат на пятом месте. В Лиге Европы сине-бело-голубые дошли до 1/8 финала. После окончания сезона контракт с Манчини был расторгнут по соглашению сторон. Новым главным тренером «Зенита» стал экс-игрок клуба Сергей Семак, покинувший пост наставника «Уфы». На этот пост его назначили 29 мая.
По материалам «ДП»
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