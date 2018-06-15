«Играть по культурным правилам»: КГИОП снял ролик к ЧМ с футболистами на фоне петербургских красот

Команда КГИОП сняла к чемпионату мира по футболу ролик, в котором объединены темы футбола и культурного наследия Петербурга. В нем футболисты играют на фоне городских архитектурных памятников и красот. В роли спортсменов, а также в качестве режиссера, сценариста, оператора и монтажера выступили сами сотрудники комитета.

«Команда КГИОП работает для того, чтобы жители и гости Санкт-Петербурга, и будущие поколения могли видеть красоту этого невероятного города. Мы призываем беречь наследие и играть по культурным правилам, — рассказали в ведостве. — При съемке ни один памятник не пострадал».

Напомним, 14 июня прошло открытие ЧМ-2018 в Москве. Церемония заняла около 17 минут, во время которых выступили британский певец Робби Уильямс и оперная певица Аида Гарифуллина. После церемонии в «Лужниках» сыграли сборные Саудовской Аравии и России. Хозяева разгромили гостей со счетом 5:0. В Петербурге в тот же день официально открылась фан-зона на Конюшенной площади. Попасть в нее удалось не всем: желающих было слишком много. По данным пресс-службы FIFA Fan Fest St. Petersburg, в первый день работы ее посетили почти 67 тыс. человек. В пятницу, 15 июня, на стадионе на Крестовском острове пройдет матч сборных Марокко и Ирана. ЧМ-2018 по футболу продлится до 15 июля.