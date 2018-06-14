Фоторепортаж: Робби Уильямс, Наталья Водянова и Икер Касильяс на открытии ЧМ-2018

На московском стадионе «Лужники» 14 июня прошло открытие чемпионата мира по футболу. Церемония прошла перед стартовым матчем турнира Россия – Саудовская Аравия, и стала одной из самых коротких за всю историю мундиаля - всего она продлилась около 20 минут.

За это время на поле вышли певец Робби Уильямс и солистка Венской оперы Аида Гарифуллина, а главный трофей, за который будут бороться команды со всей планеты, на стадион вынесли российская супермодель Наталья Водянова и чемпион мира 2010 года, вратарь сборной Испании Икер Касильяс.

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