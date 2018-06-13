«Вконтакте» запустила футбольный раздел к ЧМ-2018 с фоторепортажами, интервью и статьями

Соцсеть «Вконтакте» запускает новостную ленту с записями о событиях ЧМ-2018. Любой пользователь может включить специальную вкладку, где на протяжении всего мундиаля будут собираться новости и фоторепортажи, интервью и аналитические статьи от официальных сообществ FIFA, Оргкомитета Чемпионата мира и ведущих спортивных изданий.

Для подключения футбольной ленты нужно перейти по ссылке. Пользователи ВКонтакте получат уведомление о запуске раздела. В информационном блоке над футбольной лентой будет отображаться счет встреч, а по клику пользователи смогут ознакомиться с составами команд, турнирной таблицей, календарем игр, подробной статистикой и информацией об игроках.